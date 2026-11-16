Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma, befizetései és kezelt vagyona is tovább emelkedett 2026 harmadik negyedévében. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) legfrissebb szektorelemzése szerint a nyugdíjpénztárak ismét az inflációt meghaladó hozamot értek el, miközben az egészségpénztárakban elhelyezett megtakarítások is rekordközeli szintre emelkedtek.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona tovább gyarapodott, a megtakarítások hozama pedig ismét meghaladta az inflációt

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Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma szeptember végére elérte az 1,068 millió főt, ami közel 18 ezres növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A pénztártagok július és szeptember között összesen 27,4 milliárd forintot fizettek be időskori megtakarításaikra, ami csaknem 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi összeget. A munkáltatói hozzájárulások ennél is nagyobb mértékben, több mint 19 százalékkal emelkedtek, és elérték a 14,6 milliárd forintot.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak hozama ismét meghaladta az inflációt

A nyugdíjpénztárak a harmadik negyedévben 8,79 százalékos éves becsült hozamot értek el, ami 7,12 százalékos reálhozamot jelentett. Ez azt jelenti, hogy a megtakarítások hozama az infláció hatását figyelembe véve is pozitív volt.

A pénztárak által kezelt vagyon egy év alatt 13,6 százalékkal nőtt, és megközelítette a 2600 milliárd forintot. Az egy pénztártagra jutó átlagos megtakarítás ugyancsak emelkedett: közel 12 százalékos éves növekedés után meghaladta a 2,4 millió forintot.

Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke szerint a szektorban a tavalyihoz hasonlóan idén is új rekordokra lehet számítani. Az év első három negyedévében folyamatosan nőtt a taglétszám, valamint az egyéni és a munkáltatói befizetések összege.

Amennyiben a növekedés az utolsó negyedévben sem lassul, az önkéntes nyugdíjpénztárak éves tagdíjbevétele elérheti a 190 milliárd forintot.

Akár 150 ezer forintos adóvisszatérítés is járhat Az év végéhez közeledve az ÖPOSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkéntes pénztárak tagjai a befizetéseik után 20 százalékos személyijövedelemadó-visszatérítésre lehetnek jogosultak, évente legfeljebb 150 ezer forintig. A maximális összeg kihasználásához az éves önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseknek – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – összesen el kell érniük a 750 ezer forintot. Ennél kisebb befizetés után is igénybe vehető a kedvezmény, amennyiben a pénztártag rendelkezik elegendő visszaigényelhető személyi jövedelemadóval. A szövetség ezért azt javasolja, hogy a pénztártagok még az év vége előtt ellenőrizzék befizetéseiket, és lehetőség szerint egészítsék ki megtakarításaikat. Akik még nem rendelkeznek pénztári tagsággal, azok online is csatlakozhatnak valamelyik pénztárhoz.

Az egészségpénztárak vagyona is jelentősen nőtt

Az egészségpénztáraknál szintén folytatódott a növekedés. A harmadik negyedév végére a taglétszám elérte az 1,22 millió főt, ami egy év alatt közel 70 ezer fős bővülést jelent. Az egészségpénztári megtakarítások összértéke megközelítette a 106 milliárd forintot, 12,6 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakának szintjét.