Kapitány István a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány 2027-ben több mint 4000 milliárd forintnyi forrást mozgósítana a magyar gazdaság élénkítésére. A miniszter szerint a programok a vállalkozások beruházásait, digitalizációját, energetikai fejlesztéseit és külpiaci terjeszkedését segítenék.

Óriási trükkre derült fény Kapitány István 4000 milliárdos ígérete mögött - Fotó: Mediaworks

A bejelentés első hallásra jelentős gazdaságélénkítő intézkedésnek tűnhet, a részletek azonban árnyalják a képet.

A 4000 milliárd forintnak ugyanis csupán mintegy 600 milliárd forintos része vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó összegben hitelek, tőkebefektetések és magánforrások is szerepelnek.

Régi hitelprogramokat csomagoltak új köntösbe

A Magyar Nemzet elemzése szerint a gazdaságélénkítő csomag egyik legfontosabb eleme, a Ganz Ábrahám-program sem teljes egészében új kezdeményezés. Az október közepén bejelentett, 270 milliárd forintos Ganz Nullás Hitel alapját ugyanis korábban elindított uniós hitelprogramok még le nem kötött forrásai adják. Ezek közé tartozik a KKV Technológia Plusz, annak budapesti változata, valamint a Nemzeti Bajnokok program.

A konstrukciókat a Magyar Fejlesztési Bank új, egységes elnevezés alá rendezte, miközben bizonyos feltételeket is módosított.

A változások között szerepel, hogy a vidéki KKV Technológia Plusz programban az igényelhető hitel felső határa 150 millióról 250 millió forintra emelkedett, a kezdő vállalkozások pedig a korábbi 25 millió helyett akár 50 millió forintot is igényelhetnek.

A kedvezőbb feltételek tehát valódi segítséget jelenthetnek egyes vállalkozásoknak, a 270 milliárd forintos keret azonban nem tekinthető teljes egészében újonnan biztosított pénznek.

A 4000 milliárd forint jelentős része nem állami támogatás

A gazdaságélénkítő csomagban a Ganz Ábrahám-programhoz kapcsolódóan

akár 1000 milliárd forintnyi hitel és tőkebefektetés szerepel.

Csakhogy ebben az összegben a magántőke és a pénzügyi intézmények által biztosított források is megjelennek.

Ez azért lényeges különbség, mert a banki hiteleket a vállalkozásoknak vissza kell fizetniük, a magántőke pedig nem azonos a költségvetésből nyújtott támogatással.

A miniszter tájékoztatása szerint több mint 900 milliárd forintnyi nemzetközi és uniós forrással is számolnak, amelyből közel 700 milliárd forintot vállalkozásfejlesztésre, digitalizációra és energetikai korszerűsítésre fordítanának.