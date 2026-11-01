Óriási trükkre derült fény Kapitány István 4000 milliárdos ígérete mögött

Kapitány István a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány 2027-ben több mint 4000 milliárd forintnyi forrást mozgósítana a magyar gazdaság élénkítésére. A miniszter szerint a programok a vállalkozások beruházásait, digitalizációját, energetikai fejlesztéseit és külpiaci terjeszkedését segítenék.
A bejelentés első hallásra jelentős gazdaságélénkítő intézkedésnek tűnhet, a részletek azonban árnyalják a képet.
A 4000 milliárd forintnak ugyanis csupán mintegy 600 milliárd forintos része vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó összegben hitelek, tőkebefektetések és magánforrások is szerepelnek.
Régi hitelprogramokat csomagoltak új köntösbe
A Magyar Nemzet elemzése szerint a gazdaságélénkítő csomag egyik legfontosabb eleme, a Ganz Ábrahám-program sem teljes egészében új kezdeményezés. Az október közepén bejelentett, 270 milliárd forintos Ganz Nullás Hitel alapját ugyanis korábban elindított uniós hitelprogramok még le nem kötött forrásai adják. Ezek közé tartozik a KKV Technológia Plusz, annak budapesti változata, valamint a Nemzeti Bajnokok program.
A konstrukciókat a Magyar Fejlesztési Bank új, egységes elnevezés alá rendezte, miközben bizonyos feltételeket is módosított.
A változások között szerepel, hogy a vidéki KKV Technológia Plusz programban az igényelhető hitel felső határa 150 millióról 250 millió forintra emelkedett, a kezdő vállalkozások pedig a korábbi 25 millió helyett akár 50 millió forintot is igényelhetnek.
A kedvezőbb feltételek tehát valódi segítséget jelenthetnek egyes vállalkozásoknak, a 270 milliárd forintos keret azonban nem tekinthető teljes egészében újonnan biztosított pénznek.
A 4000 milliárd forint jelentős része nem állami támogatás
A gazdaságélénkítő csomagban a Ganz Ábrahám-programhoz kapcsolódóan
akár 1000 milliárd forintnyi hitel és tőkebefektetés szerepel.
Csakhogy ebben az összegben a magántőke és a pénzügyi intézmények által biztosított források is megjelennek.
Ez azért lényeges különbség, mert a banki hiteleket a vállalkozásoknak vissza kell fizetniük, a magántőke pedig nem azonos a költségvetésből nyújtott támogatással.
A miniszter tájékoztatása szerint több mint 900 milliárd forintnyi nemzetközi és uniós forrással is számolnak, amelyből közel 700 milliárd forintot vállalkozásfejlesztésre, digitalizációra és energetikai korszerűsítésre fordítanának.
A Magyar Nemzet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a korábban elindított programok átcsoportosítása és az eltérő finanszírozási formák összeadása önmagában nem jelent ugyanekkora összegű új gazdasági ösztönzést.
A vállalkozásoknak közben drágábbá válhat a finanszírozás
A gazdaságélénkítő bejelentés különösen annak fényében érdekes, hogy a vállalkozások egyes finanszírozási lehetőségei időközben kedvezőtlenebb feltételekkel váltak elérhetővé.
A Magyar Nemzet szerint a Széchenyi Kártya Program 3 MAX+ egyes likviditási és folyószámlahiteleinél megszűnt a korábbi fix 3 százalékos kamatozás az újonnan érintett szerződések esetében.
Helyette a háromhavi BUBOR-hoz kötött, változó kamatozást vezették be. Ez a vállalkozások számára nagyobb kamatkockázatot és magasabb finanszírozási költségeket jelenthet.
Emellett az állami viszontgaranciák felső határát is csökkentették: a korábbi 12 800 milliárd forintról 11 200 milliárd forintra.
A lap arra is kitér, hogy a 2027-es adócsomag és a kapcsolódó szigorítások révén a kabinet összesen 929 milliárd forintos többletbevétellel számol.
Az uniós pénzek sem feltétlenül hozzák meg a várt fordulatot
A gazdaságélénkítés lehetőségeit a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése is árnyalja. A kutatóintézet szerint a Magyarország számára hozzáférhetővé vált uniós támogatásokból 969 milliárd forint már megvalósult és lezárult projektek utólagos megtérítésére szolgál. Ez azt jelenti, hogy az összeg nem feltétlenül eredményez új beruházásokat vagy többletkeresletet a gazdaságban. A GKI becslése szerint az uniós források 2026-ban és 2027-ben mindössze 0,1–0,2 százalékponttal gyorsíthatják a GDP növekedését.
Van új elem is a gazdaságélénkítő csomagban
A bejelentett intézkedések között ugyanakkor újonnan nevesített fejlesztési célok is szerepelnek.
A kormány 25 milliárd forintot különítene el a magyar vállalkozások exporttevékenységének és külföldi piacra lépésének támogatására, míg a turizmus fejlesztésére 89 milliárd forintot szánna.
Kapitány István szerint a cél az, hogy a magyar cégek a beruházásoktól a digitalizáción keresztül egészen az exportpiacokig juthassanak, és saját termékekkel, saját márkákkal jelenjenek meg külföldön.
A gazdaságélénkítő csomag tényleges hatását azonban nem pusztán a bejelentett keretösszeg határozza meg, hanem az is, hogy abból mennyi jelent valóban új forrást, milyen feltételekkel jutnak hozzá a vállalkozások, és hány új beruházás valósul meg.
A 4000 milliárd forintos ígéret így egyelőre jóval nagyobbnak látszik, mint az a közvetlen, új támogatási összeg, amely ténylegesen a magyar vállalkozások rendelkezésére állhat.