Az OTP Bank módosítja az automatáinál alkalmazott készpénzfelvételi feltételeket. A változás elsősorban a Revolut magyarországi ügyfeleinek kedvez, akiknek korábban 1999 forintos külön díjat kellett fizetniük az OTP ATM használatáért. Az új szabályok a forintos és az eurós készpénzfelvételt egyaránt érintik, de eltérő módon.

Az OTP ATM használati feltételei november 16-tól módosultak

Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto / Illusztráció

Az OTP Bank november 16-án közzétett tájékoztatása szerint a Magyarországon kibocsátott bankkártyákkal ezentúl külön használati díj nélkül lehet készpénzt felvenni a bank forintautomatáiból.

Mennyibe kerül a Revolut-kártyás készpénzfelvétel az OTP ATM-eknél?

Az OTP 2025 szeptemberében vezette be a külföldi kibocsátású bankkártyákra vonatkozó ATM-használati díjat.

Ennek összege a forintautomatáknál tranzakciónként 1999 forint, az eurós automatáknál pedig 4,99 euró volt.

A helyzet azután változott meg, hogy 2026 májusában megkezdte érdemi működését a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe. Júliusra már több mint kétmillió magyar ügyfél került a fióktelephez.

Az OTP új szabályozása alapján a Magyarországon kibocsátott bankkártyák után nem számítják fel a külön ATM-használati díjat a forintautomatáknál. Ez a változás a Revolut magyarországi kibocsátású kártyáival rendelkező ügyfeleket is érinti.

Fontos azonban, hogy a külön használati díj megszüntetése nem feltétlenül jelent teljesen ingyenes készpénzfelvételt. A Revolut saját díjai és készpénzfelvételi keretei továbbra is érvényesek lehetnek.

Hogyan változik az eurós készpénzfelvétel az OTP automatáinál?

Az eurós OTP ATM-eknél más szabályok lépnek életbe. A bank a 4,99 eurós használati díjat ezentúl nemcsak a külföldi bankkártyákra, hanem minden olyan kártyára alkalmazza, amelyet nem az OTP Csoport valamely magyarországi vagy külföldi bankja bocsátott ki.

Ez azt jelenti, hogy más magyarországi bankok kártyáival is számolni kell a külön díjjal az eurós készpénzfelvételnél.

Ugyanakkor az OTP az egy tranzakció során felvehető euró összegét is megemelte. A korábbi 300 eurós felső határ helyett már legfeljebb 500 euró vehető fel egyszerre. A magasabb limit azoknak lehet előnyös, akik nagyobb összeget szeretnének felvenni, mivel így kevesebb tranzakcióra lehet szükségük – számolt be róla a RevB.