Fontos közleményt adott ki az OTP Bank: több szolgáltatás is leáll vasárnap

Az OTP Bank tájékoztatása szerint 2026. november 8-án 2 és 4 óra között tervezett fejlesztést végeznek. Ebben az időszakban az internetbankban és a mobilbankban bizonyos bankkártyás szolgáltatásokat nem lehet majd használni.

Kétórás leállás érinti az OTP Bank több bankkártyás funkcióját.

Fotó: Szabó Gábor / Origo

Ezeket a funkciókat érinti az OTP Bank leállása

Átmenetileg nem lesz elérhető:

- az egyenleglekérdezés,

- a bankkártyalimit módosítása,

- új bankkártya vagy pótkártya igénylése,

- a kártyaadatok lekérdezése.

A bank közleménye kizárólag ezeknek a bankkártyás funkcióknak az átmeneti kieséséről számol be.