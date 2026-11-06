Fontos közleményt adott ki az OTP Bank: több szolgáltatás is leáll vasárnap

Fejlesztés miatt átmenetileg több bankkártyás funkció sem lesz elérhető az OTP Bank internet- és mobilbankjában. A leállás november 8-án hajnalban két órán keresztül érinti az ügyfeleket.
Az OTP Bank tájékoztatása szerint 2026. november 8-án 2 és 4 óra között tervezett fejlesztést végeznek. Ebben az időszakban az internetbankban és a mobilbankban bizonyos bankkártyás szolgáltatásokat nem lehet majd használni.
Ezeket a funkciókat érinti az OTP Bank leállása
Átmenetileg nem lesz elérhető:
- az egyenleglekérdezés,
- a bankkártyalimit módosítása,
- új bankkártya vagy pótkártya igénylése,
- a kártyaadatok lekérdezése.
A bank közleménye kizárólag ezeknek a bankkártyás funkcióknak az átmeneti kieséséről számol be.