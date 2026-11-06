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otp bank

Fontos közleményt adott ki az OTP Bank: több szolgáltatás is leáll vasárnap

2026. november 06. 13:15
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Fejlesztés miatt átmenetileg több bankkártyás funkció sem lesz elérhető az OTP Bank internet- és mobilbankjában. A leállás november 8-án hajnalban két órán keresztül érinti az ügyfeleket.
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otp bankfejlesztésközlemény

Az OTP Bank tájékoztatása szerint 2026. november 8-án 2 és 4 óra között tervezett fejlesztést végeznek. Ebben az időszakban az internetbankban és a mobilbankban bizonyos bankkártyás szolgáltatásokat nem lehet majd használni.

OTP bank
Kétórás leállás érinti az OTP Bank több bankkártyás funkcióját.
Fotó: Szabó Gábor / Origo

Ezeket a funkciókat érinti az OTP Bank leállása

Átmenetileg nem lesz elérhető:

- az egyenleglekérdezés,
- a bankkártyalimit módosítása,
- új bankkártya vagy pótkártya igénylése,
- a kártyaadatok lekérdezése.

A bank közleménye kizárólag ezeknek a bankkártyás funkcióknak az átmeneti kieséséről számol be.

 

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