Duplán vont le pénzt az OTP Bank egyes ügyfeleitől egy technikai hiba miatt

Technikai hiba miatt kétszer vonta le egyes korábbi bankkártyás vásárlások összegét az OTP Bank bizonyos ügyfeleinek számlájáról. A pénzintézet már dolgozik a probléma elhárításán és a téves terhelések rendezésén – vette észre a Portfolio.
Az OTP Bank internetbanki és mobilbanki felületein keresztül értesítette az érintett ügyfeleket a fennakadásról. A tájékoztatás szerint
a rendszerhiba a 2026. október 29-én, késő délután végrehajtott kártyás fizetéseket érinti, amelyeket a rendszer kétszer könyvelt el.
Már dolgoznak a hiba kijavításán
A bank tájékoztatása szerint a technikai probléma miatt egyes tranzakciók után duplán csökkent az ügyfelek számlaegyenlege. Az OTP szakemberei már megkezdték a hiba elhárítását.
A pénzintézet az alábbi tájékoztatást küldte ügyfeleinek:
Technikai hiba miatt előfordulhatott, hogy egyes, 2026. október 29-én, késő délután végrehajtott kártyás tranzakciókkal a rendszer duplán csökkentette az egyenleget. Szakértő kollégáink mindent megtesznek, hogy még a mai nap során csak a helyes tranzakciók szerepeljenek az elszámolásban. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.
Az OTP Bank egyelőre nem közölte, pontosan hány ügyfelet érint a technikai hiba.
Korábban arról is írtunk, hogy szigorúan tilos bizonyos helyeken feljegyezni a bankkártyaadatokat és a jelszavakat, mert ezzel komoly veszélynek tehetjük ki a pénzünket.