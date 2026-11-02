Óriási hajrával zárult az Otthon Start, özönlöttek az érdeklődők

Az Otthon Start program utolsó hetében október 26. és 30. között 250 ezer, azaz 38 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az ingatlan.comon hirdetett eladó lakásokra és házakra, mint szeptember átlagos napjain – tájékoztotta a hirdetési portál hétfőn.

Ingatlan.com: rohamot hoztak az Otthon Start program utolsó napjai

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A közlemény szerint a szeptemberi munkanapok átlagához viszonyítva 22 százalékkal volt élénkebb a piaci kereslet, és ugyanekkora volt a növekmény október első két hetéhez viszonyítva is.

A bejelentések nélkül várható szinthez képest Budapesten az Otthon Start programnak megfelelő lakások iránt 55 százalékkal, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 46 százalékkal nőtt az érdeklődés.

A községekben ugyanez 10 százalék volt.

Bővült az eladó lakóingatlanok kínálata

A csúcspontot október 28. jelentette, amikor az országos hívásszám 41 százalékkal haladta meg az Otthon Start program megszűnésének bejelentése nélkül várható szintet.

Október 31-én azonban már egy átlagos szombatinál is valamivel kevesebben telefonáltak.

A teljes hónapot nézve a lakások iránti napi átlagos kereslet 10,4 százalékkal nőtt szeptemberhez képest, a házaké viszont 3,8 százalékkal csökkent.

Budapesten 8,7, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 5,9 százalékos havi élénkülés látszott. Éves összevetésben egyedül Veszprém vármegyében nőtt az érdeklődés, 4,2 százalékkal.

Az ingatlan.com tájékoztatása szerint októberben 31,1 ezer eladó lakás- és ház új hirdetése jelent meg a kínálatban, ami 13,5 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Az elérhető teljes kínálat ugyanakkor bővült: október végén a vevők 150,4 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés közül válogathattak, ami havi összevetésben 1,4, éves szinten 10,5 százalékos növekedésnek felel meg. Utoljára 2023 novemberében volt ilyen bőséges a kínálat.

A Wekerle Plusz válthatja az Otthon Startot

November 1-jétől már az Otthon Start programot felváltó Wekerle Plusz feltételeinek megfelelő hirdetésekre lehet keresni. A következő időszakban a kínálat további növekedése várható, és folytatódhat a kereslet konszolidációja, így a lakáspiac nyugodt tempóban fordulhat rá 2027-re – összegez a közlemény.