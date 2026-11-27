Leszavazta a Tisza azokat a módosító javaslatokat, amelyek a saját kampányígéreteit tartalmazta – jelentette be Palóc André, a Fidesz–KDNP képviselője. Hiába ígérték meg, hogy fennmarad a védett ár, az erre vonatkozó javaslatokat mindig lesöprik. Hiába ígérték meg, hogy ami jó, az megmarad a családoknak, eltörlik a 40 év feletti édesanyák adómentességét. Hiába ígérték meg, hogy a nyugdíjasoknak egyre jobb és jobb lesz, ehhez képest a 14. havi nyugdíj folytatására nemet mondtak, a javaslatot már a bizottsági szinten is elkaszálták – fejtette ki a képviselő.

Palóc André: a Tisza a saját kampányígéreteit is leszavazta

Fotó: Markovics Gábor

Palóc André: van 26 új adó vagy adóemelés

De nem kaszálták el a 26 adóemelést vagy új adó bevezetését – mondta a fideszes képviselő.

Ezekre mind azt mondtuk, hogy ne vezessék be, ne emeljék meg ezeket az adókat, de ezeket a javaslatokat mind-mind lesöpörték. Magyarán szólva: adócsökkentést ígértek a kampányban, aztán adóemelés érkezik most kormányon

– hangsúlyozta.

Azt is ígérték, hogy kevesebb lesz a személyi jövedelemadója minden magyar embernek – emlékeztetett Palóc André. Nos, ehhez képest nem ezt folytatják, megmarad a 15 százalékos szja a legtöbb magyarnak. Magyar Péter azt ígérte a kampányban, hogy ami jó, ahhoz nem nyúlnak hozzá. Ehhez képest a gyakorlatban épp átverik az embereket ezzel a költségvetéssel – fejtette ki.

Mi pedig ezért mondjuk azt, hogy ez az átverés költségvetés, ahol a fiatalok, a nyugdíjasok éppúgy, mint a dolgozók, különösen a dolgozó édesanyák, átverve érezhetik magukat

– hangsúlyozta. Ezért a költségvetést nem tudjuk támogatni, a Tisza pedig nem tartja be a saját kampányígéreteit, pedig erről volt szó, nem is olyan régen – összegzett Palóc André.