Bezuhantak a budapesti panelárak, közel hat éve nem látott fordulat jött az ingatlanpiacon

Lassul az ingatlanpiac, a nagyobb érdeklődés ellenére is egyre nehezebben találnak vevőre a lakások. Budapesten a panellakások ára egy év alatt 5–7 százalékkal csökkent, miközben az eladóknak egyre nagyobb árengedményt kell adniuk. A Duna House októberi adatai szerint az Otthon Start hitel október végi határideje ugyan megmozgatta a piacot, de a vásárlási kedv élénkülése nem hozott gyorsabb értékesítést.

Hat éve nem történt ilyen a panellakások áraival - Fotó: Kállai Márton

Lassabban kelnek el a lakások, nőtt az alku

A Duna House keresletindexe a szeptemberi 65 pontról 72 pontra emelkedett októberben.

Ez május óta a legmagasabb érték, a vevők között pedig továbbra is az első lakásukat vásárlók vannak többségben. Budapesten 42, vidéken 43 százalékos volt az arányuk.

A befektetők érdeklődése ezzel szemben jelentősen visszaesett:

a fővárosi vevők között az arányuk a tavalyi 36 százalékról 21 százalékra csökkent.

A lakások értékesítése szinte minden kategóriában hosszabb időt vesz igénybe. A pesti panellakások eladásához átlagosan már 90 nap kellett, szemben az egy évvel korábbi 55 nappal.

Budán a panelek értékesítési ideje 68 napról 92 napra, a belvárosi téglalakásoké pedig 80 napról 104 napra nőtt.

A hosszabb eladási idővel párhuzamosan az alku mértéke is emelkedett. A budai téglalakásoknál az egy évvel korábbi 2,1 százalék helyett már 5,6 százalékot engedtek az eladók, a pesti paneleknél pedig 1,8-ról 4,7 százalékra nőtt az árengedmény.

Ennyivel lettek olcsóbbak a budapesti panellakások

A fővárosi panellakások négyzetméterára egy év alatt jelentősen csökkent. Budán 5 százalékos visszaesést mértek, így az átlagos négyzetméterár 1,19 millió forintra mérséklődött.

Pesten még nagyobb, 7 százalékos volt a csökkenés, az átlagár jelenleg 1,08 millió forint négyzetméterenként.

A pesti használt téglalakások átlagos négyzetméterára szintén alacsonyabb lett, 2 százalékos csökkenés után egymillió forint körül alakult.

Vidéken más a helyzet: a panellakások ára keleten 8, nyugaton 9 százalékkal emelkedett egy év alatt.

A XIII. kerület a legnépszerűbb a lakásvásárlók körében

A budapesti lakáskeresők körében továbbra is a XIII. kerület a legnépszerűbb, az érdeklődők 24 százaléka keresett itt ingatlant.

A II. kerület iránt is nőtt a kereslet, az érdeklődési arány 15,2-ről 17,6 százalékra emelkedett, ezzel a kerület a harmadik helyre lépett előre.

A Duna House becslése szerint az év első tíz hónapjában mintegy 95 ezer lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon, ami 13 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Az adatok alapján tehát az Otthon Start hitel októberi hajrája sem tudta megfordítani a lakáspiac lassulását.