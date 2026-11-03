Új QR-kódok jöhetnek a boltokban, a kassza is kiszűrheti a lejárt termékeket

A hagyományos vonalkódok jelenleg elsősorban a termék típusát azonosítják, azonban a konkrét csomag lejárati dátumát vagy gyártási tételszámát nem tartalmazzák. Az új, kétdimenziós QR-kódok viszont ezeket az adatokat is hordozhatják, így a pénztár automatikusan ellenőrizhetné, hogy az adott árut szabad-e értékesíteni.

Digitális termékadatok és garanciajegyek is elérhetők lehetnek a QR-kódokkal - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A fejlesztésben egy magyar vállalat, a Masterprint Jelöléstechnika Kft. és a német Leibinger technológiai megoldásai is szerepet kaphatnak. Az új jelölések bevezetése egyelőre önkéntes iparági átállás része – írja a Világgazdaság.

Digitális termékadatok és garanciajegyek is elérhetők lehetnek a QR-kódokkal

A GS1 Digital Link szabvány alapján kialakított QR-kódok nemcsak a lejárati dátumot és a tételszámot tartalmazhatják, hanem a vásárlók számára is részletes információkat tehetnek elérhetővé.

Okostelefonnal beolvasva megnyílhatnak az összetevőlisták, allergéninformációk, használati útmutatók vagy akár digitális garanciajegyek is.

Magyarországon egyelőre nem terjedtek el az új szabvány szerinti QR-kódok, az első hazai tesztek azonban már 2027-ben elindulhatnak. A rendszer a későbbiekben a termékhamisítás elleni védekezést, a célzottabb termékvisszahívásokat és az élelmiszer-pazarlás csökkentését is segítheti.

QR-kód sírkőre: így alakítja át a technológia a temetőket

A sírkövek már nem feltétlenül csak neveket és évszámokat őriznek. Egy QR-kód sírkőre helyezése után mögött egész élettörténeteket oszthatunk meg. A technológia a temetők világát is átalakítja, ráadásul néhány különleges megoldás már Magyarországon is elérhető.