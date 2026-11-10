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Kellemetlen meglepetést hoztak a friss adatok, gyorsul a drágulás Magyarországon

Revolut

Új funkció jelent meg a Revolutnál, ennek örülni fognak a magyar ügyfelek is

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Új lehetőség nyílt azok számára, akik közösen szeretnék kezelni megtakarításaikat és befektetéseiket. A Revolut november 9-től Magyarországon is elérhetővé tette a közös befektetési számlát, amelyen két felhasználó együtt vásárolhat részvényeket és tőzsdén kereskedett alapokat. A szolgáltatás használatára, a kereskedési díjakra és az adózásra azonban külön szabályok vonatkoznak.
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RevolutbefektetésMagyarország

November 9-től Magyarországon is elérhetővé vált a Revolut közös befektetési számlája, amely lehetővé teszi, hogy két felhasználó együtt kezelje befektetéseit. Az új funkcióról a szolgáltató a kereskedési feltételek módosításáról szóló tájékoztatásban értesítette ügyfeleit – számolt be róla a RevB.

A Revolut közös befektetési szolgáltatására külön kereskedési és adózási szabályok vonatkoznak
A Revolut közös befektetési szolgáltatására külön kereskedési és adózási szabályok vonatkoznak
Fotó: AltumCode / Unsplash

A befektetési szolgáltatást az Európai Unióban, így Magyarországon is a Revolut Securities Europe UAB biztosítja.

A Revolut 2023 márciusában vezette be a közös bankszámla lehetőségét, amely két felhasználó számára teszi lehetővé egy közösen kezelt számla létrehozását. A számlához külön számlaszám és bankkártya is tartozhat, a két tulajdonos pedig azonos rendelkezési joggal rendelkezik. Ezt a szolgáltatást egészíti ki most a közös befektetési lehetőség, amelynek keretében a felhasználók részvényekbe és nem összetett, tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe) fektethetnek.

Mindkét felhasználó teljes hozzáférést kap

A közös befektetési számla két tulajdonosa azonos rendelkezési joggal és felelősséggel rendelkezik. Mindketten jogosultak a befektetések kezelésére, és valamennyi tranzakcióról értesítést kapnak.

A közös befektetési alszámlára kizárólag a Revolut közös bankszámlájáról lehet pénzt befizetni, és a kiutalások is csak erre a számlára történhetnek. A felhasználók egyéni bankszámláiról közvetlenül nem lehet pénzt átvezetni.

A kereskedési díjak esetében ugyanakkor fontos különbség, hogy a két tulajdonos díjmentes tranzakciós kerete nem adódik össze. Mindig annak a felhasználónak az előfizetési csomagjához tartozó kereskedési limit érvényes, aki az adott ügyletet végrehajtja.

A díjmentes kereskedési lehetőségek a Standard, Plus, Premium, Metal és Ultra csomagok esetében eltérhetnek.

Az adóbevallásról a felhasználóknak kell gondoskodniuk

A közös befektetési számla használatakor az adózási kötelezettségekre is figyelni kell. A Revolut Securities Europe UAB nem továbbítja automatikusan a befektetési adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) az eSZJA-bevallási tervezet elkészítéséhez. Ezért a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy az adóköteles befektetési jövedelmek megfelelően szerepeljenek az éves személyijövedelemadó-bevallásukban.

A szolgáltató a közös portfóliókra vonatkozó forrásadó-levonási szabályokat is külön meghatározza.

Az új funkció ugyanakkor nem terjed ki valamennyi befektetési termékre. A napi hozamjóváírást kínáló Rugalmas Pénzpiaci Alapok továbbra is kizárólag az egyéni számlákon érhetők el.

Egy másik szolgáltatását megszüntette a Revolut

Az új befektetési lehetőség bevezetését megelőző héten a Revolut azonnali hatállyal megszüntette magyarországi árutőzsdei kereskedési szolgáltatásait. A döntés hátterében feltehetően jogi okok álltak. A változás azokat a magyarországi ügyfeleket érintette, akik a szolgáltatón keresztül kereskedtek árutőzsdei termékekkel.

A közös befektetési számla ezzel szemben új lehetőséget kínál a felhasználóknak, akik 2026. november 9-től közösen is kezelhetik részvény- és ETF-befektetéseiket.

 

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