Új funkció jelent meg a Revolutnál, ennek örülni fognak a magyar ügyfelek is

November 9-től Magyarországon is elérhetővé vált a Revolut közös befektetési számlája, amely lehetővé teszi, hogy két felhasználó együtt kezelje befektetéseit. Az új funkcióról a szolgáltató a kereskedési feltételek módosításáról szóló tájékoztatásban értesítette ügyfeleit – számolt be róla a RevB.

A Revolut közös befektetési szolgáltatására külön kereskedési és adózási szabályok vonatkoznak

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A befektetési szolgáltatást az Európai Unióban, így Magyarországon is a Revolut Securities Europe UAB biztosítja.

A Revolut 2023 márciusában vezette be a közös bankszámla lehetőségét, amely két felhasználó számára teszi lehetővé egy közösen kezelt számla létrehozását. A számlához külön számlaszám és bankkártya is tartozhat, a két tulajdonos pedig azonos rendelkezési joggal rendelkezik. Ezt a szolgáltatást egészíti ki most a közös befektetési lehetőség, amelynek keretében a felhasználók részvényekbe és nem összetett, tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe) fektethetnek.

Mindkét felhasználó teljes hozzáférést kap A közös befektetési számla két tulajdonosa azonos rendelkezési joggal és felelősséggel rendelkezik. Mindketten jogosultak a befektetések kezelésére, és valamennyi tranzakcióról értesítést kapnak. A közös befektetési alszámlára kizárólag a Revolut közös bankszámlájáról lehet pénzt befizetni, és a kiutalások is csak erre a számlára történhetnek. A felhasználók egyéni bankszámláiról közvetlenül nem lehet pénzt átvezetni. A kereskedési díjak esetében ugyanakkor fontos különbség, hogy a két tulajdonos díjmentes tranzakciós kerete nem adódik össze. Mindig annak a felhasználónak az előfizetési csomagjához tartozó kereskedési limit érvényes, aki az adott ügyletet végrehajtja. A díjmentes kereskedési lehetőségek a Standard, Plus, Premium, Metal és Ultra csomagok esetében eltérhetnek.

Az adóbevallásról a felhasználóknak kell gondoskodniuk

A közös befektetési számla használatakor az adózási kötelezettségekre is figyelni kell. A Revolut Securities Europe UAB nem továbbítja automatikusan a befektetési adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) az eSZJA-bevallási tervezet elkészítéséhez. Ezért a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy az adóköteles befektetési jövedelmek megfelelően szerepeljenek az éves személyijövedelemadó-bevallásukban.