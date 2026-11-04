Tévedésből vont le 60 ezer forintot a végrehajtó Éváéktól: még a Revolut-számlát is zárolták

Este tíz órakor érkezett az üzenet a Revolut egyik ügyfeléhez, hogy a végrehajtók épp most vontak le tőle 60 ezer forintot, és a számlát is zárolták. Mindez nem is érhette volna váratlanabbul az érintetett és feleségét, Évát, hiszen nem volt adótartozásuk, szabálysértési eljárásuk, sem bármilyen olyan ügyük, amely ezt indokolta volna.
A nő a Blikknek mesélte el, hogy rögtön másnap felhívták a végrehajtói irodát, ahol elismerték, a férje ellen valóban nem volt semmilyen követelés, a bank viszont az ő számlaszámát adta meg a végrehajtónak egy olyan eljárás kapcsán, amit valaki más ellen indítottak. Miután sikerült igazolniuk, hogy a számlaszám hozzájuk tartozik, a végrehajtók egy hét múlva adtak választ: ekkor azt írták, ők szabályosan jártak el, a bank tévedéséért pedig nem felelősek, így azt saját jogkörben korrigálni sem tudják. Ráadásul a pénzt sem kapták vissza.
Így reagált a történtekre a Revolut
Éva elmondta, ezután a Revolut ügyfélszolgálatán sikerült eljutniuk élő személyhez, a felelősséget azonban itt sem vállalták a történtekért. A pénzt több hét után kapták csak vissza: ehhez először személyesen kellett elmenniük a végrehajtói irodába, akik ezután arra vártak, hogy a Revolut igazolást küldjön nekik a tévedésről. Ekkor derült ki az is, nem ők az egyedüliek, akik így jártak.
Azt mondták a végrehajtói irodában, hogy 3 hónapja kérnek így ki bankszámlaszámokat a Revoluttól, és azóta több, a miénkhez hasonló tévedés fordult már elő. Sőt, amikor a férjem ott volt, épp járt ott valaki más is ugyanezzel a panasszal
- mondta el Éva, hozzátéve, eredetileg 141 ezret akartak levonni tőlük.
A Revolut végül némi fájdalomdíjjal igyekezett kárpótolni őket, a pár azonban addigra már úgy döntött, hogy megszüntetik a számlájukat, és többet nem is állnak szóba a pénzügyi szolgáltatóval.
Az utóbbi időben több probléma is akadt a Revolutnál. Legutóbb arról érkezett hír, hogy több iPhone-felhasználót váratlanul kijelentkeztetett a Revolut alkalmazása, majd az újbóli bejelentkezéskor hibaüzenetet kaptak. Korábban pedig több magyar ügyfél számláját is zárolták, akik így nem tudtak hozzájutni a pénzükhöz.