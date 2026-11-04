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Tévedésből vont le 60 ezer forintot a végrehajtó Éváéktól: még a Revolut-számlát is zárolták

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Rossz számlaszám megadása miatt vontak le több tízezer forintot egy bankszámláról. A számlát a Revolutnál vezették. Mint kiderült, többeknél is előfordult hasonló tévedés.
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Este tíz órakor érkezett az üzenet a Revolut egyik ügyfeléhez, hogy a végrehajtók épp most vontak le tőle 60 ezer forintot, és a számlát is zárolták. Mindez nem is érhette volna váratlanabbul az érintetett és feleségét, Évát, hiszen nem volt adótartozásuk, szabálysértési eljárásuk, sem bármilyen olyan ügyük, amely ezt indokolta volna.

Revolut
Tévedésből vontak le pénzt egy Revolut-számláról / Fotó:  Unsplash (Képünk illusztráció)

A nő a Blikknek mesélte el, hogy rögtön másnap felhívták a végrehajtói irodát, ahol elismerték, a férje ellen valóban nem volt semmilyen követelés, a bank viszont  az ő számlaszámát adta meg a végrehajtónak egy olyan eljárás kapcsán, amit valaki más ellen indítottak. Miután sikerült igazolniuk, hogy a számlaszám hozzájuk tartozik, a végrehajtók egy hét múlva adtak választ: ekkor azt írták, ők szabályosan jártak el, a bank tévedéséért pedig nem felelősek, így azt saját jogkörben korrigálni sem tudják. Ráadásul a pénzt sem kapták vissza.

Így reagált a történtekre a Revolut

Éva elmondta, ezután a Revolut ügyfélszolgálatán sikerült eljutniuk élő személyhez, a felelősséget azonban itt sem vállalták a történtekért. A pénzt több hét után kapták csak vissza: ehhez először személyesen kellett elmenniük a végrehajtói irodába, akik ezután arra vártak, hogy a Revolut igazolást küldjön nekik a tévedésről. Ekkor derült ki az is, nem ők az egyedüliek, akik így jártak.

Azt mondták a végrehajtói irodában, hogy 3 hónapja kérnek így ki bankszámlaszámokat a Revoluttól, és azóta több, a miénkhez hasonló tévedés fordult már elő. Sőt, amikor a férjem ott volt, épp járt ott valaki más is ugyanezzel a panasszal

- mondta el Éva, hozzátéve, eredetileg 141 ezret akartak levonni tőlük.

A Revolut végül némi fájdalomdíjjal igyekezett kárpótolni őket, a pár azonban addigra már úgy döntött, hogy megszüntetik a számlájukat, és többet nem is állnak szóba a pénzügyi szolgáltatóval.

Az utóbbi időben több probléma is akadt a Revolutnál. Legutóbb arról érkezett hír, hogy több iPhone-felhasználót váratlanul kijelentkeztetett a Revolut alkalmazása, majd az újbóli bejelentkezéskor hibaüzenetet kaptak. Korábban pedig több magyar ügyfél számláját is zárolták, akik így nem tudtak hozzájutni a pénzükhöz.

 

 

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