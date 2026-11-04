Újabb szolgáltatását szünteti meg Magyarországon a Revolut, a befektetőket is érinti a döntés

A változás értelmében a Revolut magyarországi felhasználói a továbbiakban nem adhatnak le új vételi megbízásokat a tőzsdei árukra, és a már meglévő pozícióikat sem növelhetik. A szolgáltatás megszüntetéséről szóló tájékoztatás a felhasználókat váratlanul érte, a döntésnek ugyanis korábban nem volt látható előjele.

Revolut: újabb szolgáltatását vezeti ki Magyarországon a pénzügyi alkalmazás

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A meglévő befektetésekkel rendelkező ügyfeleknek 2027. január 4-ig van lehetőségük arra, hogy a Revolut alkalmazásán keresztül értékesítsék állományukat. A pénzügyi szolgáltató erre az időszakra elengedi a nyersanyagok eladásakor egyébként felmerülő díjakat. Új ügyfelek eközben már nem regisztrálhatnak a szolgáltatásra.

A tőzsdei áruk közé tartoznak például a nemesfémek, így az arany és az ezüst is. Ezek kereskedelme évek óta elérhető volt a Revolut magyar ügyfelei számára, akik az alkalmazáson keresztül fektethettek be az árfolyamuk alakulásába.

A szolgáltatás kivezetésének okát egyelőre nem közölték. A magyar ügyfelek számára eddig a brit felügyelet alatt működő Revolut Ltd biztosította a tőzsdei árukkal kapcsolatos lehetőségeket.

Nem ez az első alkalom, hogy a Revolut egy befektetési szolgáltatását megszünteti Magyarországon. 2025 decemberében a kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásait vezette ki a magyar piacról, jogszabályi változásokra hivatkozva. Bár azóta módosult a hazai szabályozási környezet, a vállalat egyelőre nem állította vissza a kriptoszolgáltatásokat.

A mostani döntés tehát ismét szűkíti a magyar Revolut-felhasználók befektetési lehetőségeit, miközben a meglévő pozíciók lezárására valamivel több mint két hónapot biztosít a szolgáltató.