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Három műszakban dolgoznak 0 forintért: pár éven belül átvehetik a robotok a munkánkat

1 órája
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Aggasztó jövőkép. Pár év, és a gyárak olyan humanoid robotokat vehetnek, amelyeknek a költsége mindössze fél év alatt megtérülhet. Miért éri meg ezt követően szakképzett munkásokat alkalmazniuk? És mi lesz az emberekkel?
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Sajnos nem sci-fi, de nincsenek jó kilátásai az embereknek a munkaerőpiacon. Sokan már most azt tapasztalhatják, hogy az AI-rendszerek, a mesterséges intelligencia sok munkafolyamatot átvesz, ezért egyes pozíciókra nincs szükség, azonban van egy másik terület, ami jelentős átalakuláson mehet át pár éven belül: ez pedig a humanoid robotok alkalmazása. Ez a munkaerőpiaci váltás leginkább a gyárakban dolgozókat érintheti, akiknek sajnos számolniuk kell azzal: nem évtizedeken, hancem pár éven belül komoly vetélytársakat kaphatnak.

Pár év, és jobban megéri majd egy humanoid robotot alkalmazni, mint egy szakembert?
Pár év, és jobban megéri majd egy humanoid robotot alkalmazni, mint egy szakembert? Sajnos a tendenciák ebbe az irányba mutatnak
Fotó: ChatGPT

A nemzetközi előrejelzések szerint már csak 2-4 évet kell várni ahhoz, hogy 5,5–11 millió forintra csökkenjen a humanoid és tanuló robotok ára. Ha ez megtörténik, a gyárak vezetői komoly döntéshelyzet elé kerülnek: egy szakképzett munkás bérköltsége ugyanis éves szinten 6-7 millió forint, míg egy robot akár 6-9 hónap alatt is visszahozhatja az árát, kiváltképp, hiszen három műszakban és ünnepnapokon is dolgozik – gyakorlatilag ingyen.

György László közgazdász, a Harmonikus Növekedésért Alapítvány alapítója arról szerint a most megfigyelhető átalakulás, a humanoid robotok térnyerése még a korábbi ipari forradalmaknál is nagyobb hatással lehet az életünkre – írja az Index. Ráadásul ez a gazdasági átalakulás az élet minden területére rányomja a bélyegét. Emellett felmerül a kérdés: ha az emberek munkáját ilyen mértékben helyettesítheti pár éven belül egy robot, akkor milesz a humán munkaerővel? Mi lesz az emberekkel? Hol találnak munkát?

Folyamatosan csökken a robotok ára

Noha egy robot áránál nem csak a beszerzési árát kell figyelembe venni, hanem azt is, mennyibe kerül az üzemeltetése, a karbantartása, a programozása, és milyen a tényleges teljesítménye – például milyen időközönként kell tölteni. A legtöbb robot jelenleg ugyanis még csak 2-4 órát bírja, azaz komoly akkumulátorparkot igényel. Ugyanakkor már most megfigyelhető, hogy egyre olcsóbbak és egyre eredményesebbek a robotok. A kínai Unitree Robotics hivatalos webáruházában már 13 500 dollártól (hozzávetőleg 4,5 millió forinttól) juthatunk hozzá a a G1 humanoid robothoz.

Természetesen a mai humanoid robotok még nem tartanak ott, hogy átvegyék egy ember munkáját, azonban a tendenciák egyértelműen ebbe az irányba haladnak – méghozzá rohamléptekkel.

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