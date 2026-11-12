Három műszakban dolgoznak 0 forintért: pár éven belül átvehetik a robotok a munkánkat

Sajnos nem sci-fi, de nincsenek jó kilátásai az embereknek a munkaerőpiacon. Sokan már most azt tapasztalhatják, hogy az AI-rendszerek, a mesterséges intelligencia sok munkafolyamatot átvesz, ezért egyes pozíciókra nincs szükség, azonban van egy másik terület, ami jelentős átalakuláson mehet át pár éven belül: ez pedig a humanoid robotok alkalmazása. Ez a munkaerőpiaci váltás leginkább a gyárakban dolgozókat érintheti, akiknek sajnos számolniuk kell azzal: nem évtizedeken, hancem pár éven belül komoly vetélytársakat kaphatnak.

Pár év, és jobban megéri majd egy humanoid robotot alkalmazni, mint egy szakembert? Sajnos a tendenciák ebbe az irányba mutatnak

Fotó: ChatGPT

A nemzetközi előrejelzések szerint már csak 2-4 évet kell várni ahhoz, hogy 5,5–11 millió forintra csökkenjen a humanoid és tanuló robotok ára. Ha ez megtörténik, a gyárak vezetői komoly döntéshelyzet elé kerülnek: egy szakképzett munkás bérköltsége ugyanis éves szinten 6-7 millió forint, míg egy robot akár 6-9 hónap alatt is visszahozhatja az árát, kiváltképp, hiszen három műszakban és ünnepnapokon is dolgozik – gyakorlatilag ingyen.

György László közgazdász, a Harmonikus Növekedésért Alapítvány alapítója arról szerint a most megfigyelhető átalakulás, a humanoid robotok térnyerése még a korábbi ipari forradalmaknál is nagyobb hatással lehet az életünkre – írja az Index. Ráadásul ez a gazdasági átalakulás az élet minden területére rányomja a bélyegét. Emellett felmerül a kérdés: ha az emberek munkáját ilyen mértékben helyettesítheti pár éven belül egy robot, akkor milesz a humán munkaerővel? Mi lesz az emberekkel? Hol találnak munkát?

Folyamatosan csökken a robotok ára

Noha egy robot áránál nem csak a beszerzési árát kell figyelembe venni, hanem azt is, mennyibe kerül az üzemeltetése, a karbantartása, a programozása, és milyen a tényleges teljesítménye – például milyen időközönként kell tölteni. A legtöbb robot jelenleg ugyanis még csak 2-4 órát bírja, azaz komoly akkumulátorparkot igényel. Ugyanakkor már most megfigyelhető, hogy egyre olcsóbbak és egyre eredményesebbek a robotok. A kínai Unitree Robotics hivatalos webáruházában már 13 500 dollártól (hozzávetőleg 4,5 millió forinttól) juthatunk hozzá a a G1 humanoid robothoz.