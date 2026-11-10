Történelmi pillanat Magyarországon – Rubik Ernő maga indította újra legendás találmánya gyártását

Mikor indult újra a Rubik-kocka magyarországi gyártása?

Ki találta fel a Rubik-kockát?

Rubik Ernő is részt vett a gyár megnyitóján Jászberényben.

Több mint négy évtized után ismét Magyarországon készül a világhírű logikai játék.

Több mint négy évtized után ismét Magyarországon gyártják a Rubik-kockát. A világhírű magyar találmány gyártása 2026. november 10-én indult újra a Jász-Plasztik Kft. jászberényi üzemében, ahol maga Rubik Ernő helyezte működésbe az új gyártósort – számolt be a Magyar Nemzet.

Rubik-kocka Fotó: PATRICK PLEUL / dpa-Zentralbild

Több mint 40 év után ismét Magyarországon készül a Rubik-kocka

A legendás logikai játékot Magyarországon az 1980-as évek elejéig gyártották. Most a márka globális tulajdonosa, a kanadai Spin Master döntése nyomán tért vissza a hazai gyártás.

A Jász-Plasztik Kft. teljesen robotizált technológiával készíti a kockákat, amelyekből a tervek szerint évente mintegy egymillió darab gördülhet le a gyártósorról. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 27 új munkavállalót alkalmazott.

Kasza Lajos, a cég egyik tulajdonosa az ünnepélyes átadáson úgy fogalmazott:

a Rubik-kocka hazatért.

Hogyan lett a Rubik-kockából világhírű magyar találmány?

Rubik Ernő 1974-ben alkotta meg a játékot, eredetileg azért, hogy egyetemi oktatóként szemléltesse a testek térbeli mozgását.

A kezdetben Bűvös Kockának nevezett találmány 1980-ban indult világhódító útjára. Népszerűsége robbanásszerűen nőtt, 1982-re már több mint százmillió darabot adtak el belőle világszerte.

A feltaláló az új gyártósor elindításakor személyesen is jelen volt Jászberényben. Az ott elkészült első Rubik-kockát jótékonysági árverésre bocsátják, a befolyt összeget pedig a jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak ajánlják fel.