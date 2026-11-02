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üzemanyagár

Rossz hír érkezett a Ryanairtől, alaposan megdrágulhatnak a repülőjegyek

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2026. november 2-án Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója elmondta, hogy a légitársaság az emelkedő üzemanyagköltségek miatt jegyáremelést fontolgat 2027-re. A Ryanair esetlegesen bekövetkező intézkedése a magyar utasokat is érintheti.
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üzemanyagárjegyárryanairlégitársaság

Jelentős jegyáremelés jöhet 2027-ben az európai légitársaságoknál, miután az üzemanyagárak drasztikus emelkedése egyre nagyobb terhet ró a vállalatokra. A Ryanair vezérigazgatója szerint akár 20 százalékos drágulásra is szükség lehet a növekvő költségek ellensúlyozásához, miközben a légitársaság már a dolgozói fizetések befagyasztását is fontolgatja – írja a Reuters.

Ryanair passenger jets are pictured on the tarmac at Stansted Airport, north of London on November 2, 2026. Irish no-frills airline Ryanair on November 2 said net profit dropped six percent in its second quarter as the Middle East war drove up fuel costs and impacted ticket prices. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)
A Ryanair vezérigazgatója hétfőn arról beszélt, hogy a repülőjegyek ára jövőre kétszámjegyű százalékkal emelkedhet Európában Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Ryanair a fizetések befagyasztását is fontolgatja

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója hétfőn arról beszélt, hogy a repülőjegyek ára jövőre kétszámjegyű százalékkal emelkedhet Európában. 

Az ír légitársaság üzemanyagköltségei a 2028 márciusában záruló pénzügyi évben várhatóan 2 milliárd euróval (kb. 730 milliárd forint), vagyis mintegy 33 százalékkal nőnek.

A cég vezérigazgatója ugyanakkor bizonytalan abban, hogy a Ryanair végre tud-e hajtani akkora, akár 20 százalékos jegyáremelést, amely teljesen fedezné a többletkiadásokat.

A légitársaság ezért átfogó költségcsökkentésre készül.

A lehetséges intézkedések között szerepel a dolgozói bérek befagyasztása, a repülőterekkel kötött megállapodások felülvizsgálata, a személyzeti költségek mérséklése és a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazása az adminisztrációban.

Figyelmeztetést küldött a Ryanair a kormánynak, de újabb célállomásokat is bejelentett

A Ryanair nyeresége a júliustól szeptemberig tartó időszakban 6 százalékkal, 1,61 milliárd euróra (kb. 580 milliárd forint)csökkent, részben a megemelkedett üzemanyagárak miatt. A vezérigazgató szerint a közel-keleti konfliktus gyors rendezése nélkül az üzemanyagárak 2027-ben is magasak maradhatnak. A vállalat ugyanakkor továbbra is erős utazási keresletre számít. 

Neil Sorahan pénzügyi igazgató szerint a repülőjegyek 5–10 eurós (1800-3600 forint) drágulása várhatóan nem tántorítaná el az utasokat az utazástól.

 

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