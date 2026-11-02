Rossz hír érkezett a Ryanairtől, alaposan megdrágulhatnak a repülőjegyek

Jelentős jegyáremelés jöhet 2027-ben az európai légitársaságoknál, miután az üzemanyagárak drasztikus emelkedése egyre nagyobb terhet ró a vállalatokra. A Ryanair vezérigazgatója szerint akár 20 százalékos drágulásra is szükség lehet a növekvő költségek ellensúlyozásához, miközben a légitársaság már a dolgozói fizetések befagyasztását is fontolgatja – írja a Reuters.
A Ryanair a fizetések befagyasztását is fontolgatja
Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója hétfőn arról beszélt, hogy a repülőjegyek ára jövőre kétszámjegyű százalékkal emelkedhet Európában.
Az ír légitársaság üzemanyagköltségei a 2028 márciusában záruló pénzügyi évben várhatóan 2 milliárd euróval (kb. 730 milliárd forint), vagyis mintegy 33 százalékkal nőnek.
A cég vezérigazgatója ugyanakkor bizonytalan abban, hogy a Ryanair végre tud-e hajtani akkora, akár 20 százalékos jegyáremelést, amely teljesen fedezné a többletkiadásokat.
A légitársaság ezért átfogó költségcsökkentésre készül.
A lehetséges intézkedések között szerepel a dolgozói bérek befagyasztása, a repülőterekkel kötött megállapodások felülvizsgálata, a személyzeti költségek mérséklése és a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazása az adminisztrációban.
A Ryanair nyeresége a júliustól szeptemberig tartó időszakban 6 százalékkal, 1,61 milliárd euróra (kb. 580 milliárd forint)csökkent, részben a megemelkedett üzemanyagárak miatt. A vezérigazgató szerint a közel-keleti konfliktus gyors rendezése nélkül az üzemanyagárak 2027-ben is magasak maradhatnak. A vállalat ugyanakkor továbbra is erős utazási keresletre számít.
Neil Sorahan pénzügyi igazgató szerint a repülőjegyek 5–10 eurós (1800-3600 forint) drágulása várhatóan nem tántorítaná el az utasokat az utazástól.