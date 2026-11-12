Megéri benézni a SPAR-ba, már néhány száz forintból is készülhet mikuláscsomag

A SPAR november 12. és 18. között érvényes akciós újságjában számos olyan termék szerepel, amely jól jöhet a mikuláscsomagok összeállításához. A kisebb csokoládéfigurák már néhány száz forintért megvásárolhatók, de a nagyobb édességek és az ünnepi kiegészítők között is lehet válogatni. A kínálatban emellett XXL-kiszerelésű élelmiszerek és háztartási termékek is helyet kaptak – tájékoztat a Mindmegette.

A SPAR kínálatában többféle ünnepi édesség és ajándékkiegészítő szerepel

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA / Illusztráció

A SPAR üzleteiben már 349 forintért is kapható Mikulás-csokoládé

December 6. közeledtével sok családban elkezdődik a mikuláscsomagok összeállítása. Ehhez nem feltétlenül kell több ezer forintot költeni, hiszen néhány kisebb édességgel és gyümölccsel is kedves meglepetést készíthetünk.

A SPAR aktuális kínálatában a legolcsóbb ünnepi csokoládéfigurák közé tartozik a 29 grammos Maltesers Merryteaser rénszarvas és az M&M’s Crispy Mikulás, amelyek darabonként 349 forintba kerülnek.

A SPAR kínálatában többféle Mikulás-csokoládé is megtalálható, különböző méretekben és árkategóriákban:

Milka Mikulás, mogyorós, 45 gramm: 599 forint

599 forint Kinder Mikulás, 55 gramm: 749 forint

749 forint Tibi tejcsokoládé Mikulás, 100 gramm: 899 forint

899 forint Milka Mikulás, 90 gramm: 999 forint

999 forint Kinder Mikulás meglepetéssel, 75 gramm: 1599 forint

A Lindt csokoládéfigurái szintén megtalálhatók a kínálatban. A 40 grammos tejcsokoládé Mikulás 919 forintba, a 70 grammos változat pedig 1699 forintba kerül. Utóbbi plasztik vagy a MySPAR alkalmazásban rögzített SuperShop kártyával 1599 forintért vásárolható meg.

Nemcsak édességekkel készülhetünk az ünnepre

Az ünnepi csokoládék mellett különféle kiegészítőket is kínál az áruházlánc. Ezekkel feldíszíthetjük az otthonunkat, vagy még különlegesebbé tehetjük a gyerekeknek szánt meglepetéseket.

A mikulássapka mindössze 229 forintba kerül, míg a többféle mintával kapható ajándékzsákért 1049 forintot kell fizetni. A dekoratív kötött zokni 749 forintért vásárolható meg.

Utóbbi praktikus választás lehet, hiszen az ünnepek után eltehetjük, és a következő években ismét elővehetjük.

A mikuláscsomag összeállításakor érdemes arra is gondolni, hogy nem kell kizárólag édességekkel megtölteni a csizmát. A csokoládék mellé mandarin, alma, dió, mogyoró vagy házi készítésű sütemény is kerülhet. Így változatosabb ajándékot állíthatunk össze, miközben a kiadásokat is könnyebben kézben tarthatjuk.

XXL-kiszerelésű termékekkel is készül a SPAR A november 12-én induló akcióban nemcsak ünnepi édességek szerepelnek. Az áruházlánc több extra nagy kiszerelésű terméket is kínál, amelyek különösen jól jöhetnek a nagyobb családoknak vagy azoknak, akik már most szeretnének bevásárolni az ünnepi időszakra. A kínálatban többek között Detki mini karika, Pringles chips, instant kávé, száraztészta, sajt, üdítőital és különféle háztartási termékek is megtalálhatók. A nagyobb csomagok vásárlásakor ugyanakkor érdemes összehasonlítani az egységárakat, mert nem minden esetben a nagyobb kiszerelés jelenti a legkedvezőbb választást.

A SPAR novemberi akciójában a kávékedvelők is találhatnak kedvező ajánlatot. A Nescafé Dolce Gusto kávékapszulák többféle változatban kaphatók, és három doboz vásárlása esetén egy doboz ára 1699 forintra csökken.

Ez 29 százalékos kedvezményt jelent.

A háztartási kiadásokon is spórolhatunk egy, az akciós újságban található kupon segítségével.

November 12. és 18. között 25 százalékos kedvezmény jár a mosóporok, folyékony mosószerek és mosókapszulák árából a kupon felhasználásával.

A kupon többször is beváltható, és a kedvezmény korlátlan számú termékre érvényes, így akár nagyobb mennyiséget is beszerezhetünk. A részletes kínálat és a vásárlási feltételek a SPAR aktuális akciós újságjában tekinthetők meg. Az ajánlatok 2026. november 12. és 18. között, illetve a készlet erejéig érvényesek.