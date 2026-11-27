A SPAR november 26-tól december 2-ig tartó akciójában számos, az ünnepi sütemények elkészítéséhez szükséges alapanyag érhető el kedvezményes áron. Az áruházlánc kínálatában a Mikulás-naphoz kapcsolódó édességek, valamint új és nagyobb kiszerelésű termékek is megtalálhatók számolt be róla a – Mindemegette.

Kedvezményes termékekkel és újdonságokkal készül az ünnepi időszakra a SPAR

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Kedvezményes sütési alapanyagok a SPAR kínálatában

A karácsonyi sütemények elkészítéséhez szükséges hozzávalók közül egyebek mellett a mákos töltelék, a tej, a kakaópor és a lekvár is kedvezményesen vásárolható meg.

Az aktuális ajánlatok között szerepel:

Termék Eredeti ár Akciós ár Kedvezmény Paco mákos töltelék 699 Ft 499 Ft 28% SPAR Hazai.Szeretem ESL tej 379 Ft 299 Ft 21% SPAR felezett szilvabefőtt (385 g) 679 Ft 599 Ft 11% Thymos Prémium Holland kakaópor 1199 Ft 799 Ft 33% Alufix sütőpapír 849 Ft 589 Ft 30%

A Menz&Gasser lekvárok árából egységesen 25 százalék kedvezményt biztosít az áruházlánc.

A Mikulás-csomagokhoz is széles a választék A december 6-i ünnepre készülve Kinder csokoládék, sétapálca alakú nyalókák, Bambi puszedli, Haribo gumicukor és Miki Zizi is megtalálható az üzletek kínálatában. A Dörmi piskóta 20 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg. A SPAR aktuális akciós újságja szerint a különböző mintájú mikulászacskók 75 forintért, a virgácsok pedig 529 forintért érhetők el.

Új termékekkel is bővült a kínálat

Az áruházlánc kínálatában már egy kilogrammos kiszerelésben is elérhető a Nutella mogyorókrém, amelynek ára 3299 forint.

Újdonságként jelent meg a SPAR saját márkás tejszelete is, amely kétféle ízben, 4 × 28 grammos kiszerelésben, 529 forintért vásárolható meg.