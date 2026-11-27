A SPAR november 26-tól december 2-ig tartó akciójában számos, az ünnepi sütemények elkészítéséhez szükséges alapanyag érhető el kedvezményes áron. Az áruházlánc kínálatában a Mikulás-naphoz kapcsolódó édességek, valamint új és nagyobb kiszerelésű termékek is megtalálhatók számolt be róla a – Mindemegette.
Kedvezményes sütési alapanyagok a SPAR kínálatában
A karácsonyi sütemények elkészítéséhez szükséges hozzávalók közül egyebek mellett a mákos töltelék, a tej, a kakaópor és a lekvár is kedvezményesen vásárolható meg.
Az aktuális ajánlatok között szerepel:
|Termék
|Eredeti ár
|Akciós ár
|Kedvezmény
|Paco mákos töltelék
|699 Ft
|499 Ft
|28%
|SPAR Hazai.Szeretem ESL tej
|379 Ft
|299 Ft
|21%
|SPAR felezett szilvabefőtt (385 g)
|679 Ft
|599 Ft
|11%
|Thymos Prémium Holland kakaópor
|1199 Ft
|799 Ft
|33%
|Alufix sütőpapír
|849 Ft
|589 Ft
|30%
A Menz&Gasser lekvárok árából egységesen 25 százalék kedvezményt biztosít az áruházlánc.
A Mikulás-csomagokhoz is széles a választék
A december 6-i ünnepre készülve Kinder csokoládék, sétapálca alakú nyalókák, Bambi puszedli, Haribo gumicukor és Miki Zizi is megtalálható az üzletek kínálatában. A Dörmi piskóta 20 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg.
A SPAR aktuális akciós újságja szerint a különböző mintájú mikulászacskók 75 forintért, a virgácsok pedig 529 forintért érhetők el.
Új termékekkel is bővült a kínálat
Az áruházlánc kínálatában már egy kilogrammos kiszerelésben is elérhető a Nutella mogyorókrém, amelynek ára 3299 forint.
Újdonságként jelent meg a SPAR saját márkás tejszelete is, amely kétféle ízben, 4 × 28 grammos kiszerelésben, 529 forintért vásárolható meg.
Az akciós árak 2026. november 26. és december 2. között, illetve a készlet erejéig érvényesek. A teljes kínálat az áruházlánc aktuális akciós újságjában tekinthető meg.