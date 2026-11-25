A Spar üdvözölte a magyarországi árrésstop eltörlését, ugyanakkor bírálta a szupermarketekre kivetett különadó fenntartását és emelését – közölte a Die Presse. A portál beszámolója szerint az osztrák vállalat annak ellenére sem elégedett, hogy a Tisza-kormány döntése után kedvükre emelhetik az alapvető élelmiszerek árát.

Nem tartja elégségesnek az árrésstop kivezetését a spar vezetője Fotó: Pixabay

Az árréskorlátozás eltörlése nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk

– vélekedett Peter Manhartsberger. A Spar vezetője szerint Magyarország „trükkösen” emeli a különadót: a 4,5 százalékos adósáv fenntartása mellett az alsó adósávot „megháromszorozzák”. A 2027-es költségvetési tervezet szerint a magyar állam jelentősen növelné a szupermarketek különadójából származó bevételeit.

A vezető azt nehezményezte, hogy a különadó fenntartásával Magyarország továbbra is elvonja a külföldi vállalatoktól azokat a beruházási forrásokat, amelyeket állításuk szerint egyébként az üzlethálózat megújítására fordítanának. Szerinte a beruházások elmaradása tovább erősíti a különadó „kisajátító hatását”, mivel az üzletek egyre kevésbé lesznek vonzóak, és ezáltal a külföldi vállalatokat kiszoríthatják a magyar piacról.

Ismeretes, az Országgyűlés kedden elfogadta a Tisza-kormány javaslatát az alapvető élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozás megszüntetéséről. Bár Mgyar Péter és Kapitány István többször is elhibázott lépésnek nevezte az árréstop bevezetését, a korábbi elemzői becslések árnyalják ezt a hozzáállást.

Az árrésstop bevezetése előtt a kereskedelmi láncok számos alapvető élelmiszernél 30–40 százalékos, egyes tejtermékek esetében pedig ennél is magasabb árrést alkalmaztak. Mint azt októberben részletesen bemutattuk, változatlan beszerzési árak mellett a 30 százalékos árrés visszaállítása 18,2 százalékos, a 40 százalékos árrés alkalmazása pedig 27,3 százalékos fogyasztóiár-emelkedést eredményezhet a tízszázalékos árréssel számolt árakhoz képest.

Bár a Spar a multik kiszorításáról beszél, Gyopáros Alpár szerda reggel éppen az ellenkezőjére hívta fel a figyelmet a Tisza-kormány egyéb intézkedései kapcsán. A 2027-es költségvetésből kikerült a falusi kisboltok működési támogatása, miközben az árrésstopot is kivezették. Ennek következtében kisboltok százai vagy ezrei zárhatnak be, romolhat a vidéki áruellátás, és tovább emelkedhetnek az árak – mutatott rá.

A döntések hatására a kisebb boltok nem tudják majd felvenni a versenyt a multikkal, így ezek a döntések a vidéki kisboltok helyett a multikat támogatja

– hívta fel a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője.