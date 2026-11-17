Bár minden folyamatosan drágul, néhány szokás megváltoztatása is elég lehet ahhoz, hogy pénzt takarítsunk meg. Mutatjuk a Fanny magazin spórolási trükkjeit, amelyekért a pénztárcánk hálás lesz!
Spórolási trükkök: egyszerűek, de nagyszerűek!
1. Ne dolgozzon feleslegesen
Konyhánkban a legnagyobb szolgálatot a hűtő teszi, mégsem használjuk elég tudatosan. Állítsuk 4-5 fokra, a fagyasztót pedig mínusz 18-ra. Ne tegyünk bele forró ételt, ellenőrizzük az ajtó megfelelő záródását, és rendszeresen portalanítsuk a hátulján lévő hőleadó részeket. A sütőtől és a radiátortól távol helyezzük el, hogy kevesebb energiát fogyasszon.
2. Érdemes kivárni vele
A mosógépet lehetőleg csak akkor indítsuk el, ha összegyűlt egy teljes adag szennyes. A kevésbé szennyezett ruháknak gyakran elég a 20–30 fokos program. Magasabb hőmérsékletet az erősen piszkos holmiknál válasszunk, ha a címke engedi. A mosószert pontosan adagoljuk, az öblítővel pedig bánjunk takarékosan.
3. Készítsük elő a terepet
A mosogatógép használatakor sok vizet megtakaríthatunk, ha az edényeket nem öblítjük elő a csap alatt, csupán a nagyobb ételmaradékokat távolítjuk el róluk. Lehetőleg csak akkor indítsuk el a készüléket, ha megfelelően megtelt, de ne zsúfoljuk túl. Normál szennyezettségnél válasszuk az ECO programot, amely hosszabb működési ideje ellenére kevesebb áramot és vizet fogyaszt.
4. Minden fok számít
A fűtésen sokat spórolhatunk, ha nem melegítjük túl a lakást. A 24 fok helyett beállított 20–22 fok jelentősen mérsékelheti a költségeket. Arra is ügyeljünk, hogy a radiátorokat ne takarják el bútorok vagy vastag függönyök és alkalmazzunk tömítést az ajtóknál, ablakpárnákat a nyílászáróknál.
5. A fazékban van a tartalék
Főzéshez használjunk jól záródó fedőt, így gyorsabban elkészül az étel, és kevesebb energiát fogyasztunk. A sütőben pedig egyszerre több fogást is készíthetünk, kihasználva a felmelegítést. Kisebb adagokhoz jó választás lehet az airfryer, amely gyakran takarékosabb a hagyományos készüléknél.
6. Minden cseppje számít
Egy kád megtöltéséhez akár 120–150 liter víz is kellhet, míg egy ötperces zuhanyzáshoz gyakran 45–60 liter elegendő. Ezért a hosszú kádfürdő helyett válasszuk inkább a gyors tisztálkodást. A fogyasztást víztakarékos zuhanyfejjel tovább csökkenthetjük. Fogmosás és szappanozás közben pedig zárjuk el a csapot, amivel alkalmanként akár 10–20 litert is megtakaríthatunk.
7. A régi praktikák ma is beválnak
Nem kell minden felülethez drága tisztítószer. Az ecet és a citromsav bizonyos helyeken segíthet a vízkő eltávolításában, a szódabikarbóna pedig egyes szennyeződések és szagok ellen. Előtte mindig ellenőrizzük, hogy az adott anyagon biztonságosan használhatók-e, és a szereket ne keverjük!
8. Cseréljük le, ahol lehet
Sokat spórolhatunk az áramszámlán, ha LED-világítást használunk otthonunkban. Elsőként azokban a helyiségekben érdemes elvégezni a cserét, ahol naponta több órán át ég a villany. Vásárláskor a teljesítmény mellett a fényerőt is nézzük meg.
9. Egy gombnyomás az egész
A televízió és más elektromos eszközök készenléti állapotban is vehetnek fel áramot. Kapcsolós elosztóval egyetlen mozdulattal áramtalaníthatjuk a szórakoztatóelektronikai berendezéseket. A ritkán használt töltőket pedig húzzuk ki a konnektorból.
10. Fizetjük, de használjuk?
Nézzük át a bankszámlakivonatunkat: lehet, hogy olyan előfizetésekért is fizetünk, amelyeket alig használunk. A filmes és zenei szolgáltatásokat akár felváltva is igénybe vehetjük a családtagokkal. A telefoncsomagunkat szintén vizsgáljuk felül, mert kisebb adatkerettel vagy családi kedvezménnyel csökkenthetjük a kiadásokat.
11. Tegyük el későbbre
Érdemes kihasználni az idényzöldségek és -gyümölcsök kedvezőbb árait, és nagyobb mennyiséget vásárolni belőlük. Amit nem fogyasztunk el frissen, azt befőzhetjük, lefagyaszthatjuk vagy más módon tartósíthatjuk. Így a nyári és őszi finomságokat a téli hónapokban is felhasználhatjuk főzéshez, süteményekhez vagy köretként, ráadásul a pazarlást is elkerülhetjük.
12. Nem kell mindig újat venni
Ruhát, bútort vagy háztartási eszközt használtan is beszerezhetünk, gyakran az eredeti ár töredékéért. Amit pedig mi már nem használunk, azt eladhatjuk, így még egy kis pluszpénzhez is juthatunk.
13. Kérjük csomagolásmentesen
A kimérős boltokban saját vászonzsákba, csatos üvegbe vagy dobozba vásárolhatunk gabonaféléket, hüvelyeseket, rizst és tésztát. Ráadásul pontosan annyit vehetünk belőlük, amennyire valóban szükségünk van, így nemcsak a csomagolási hulladék mennyiségét csökkenthetjük, hanem az élelmiszer-pazarlást is elkerülhetjük.
1. Takarékoskodjunk appokkal
Ha eddig még nem próbáltuk a bevásárlólistát mobiltelefonon vezetni, most érdemes tenni egy próbát, hiszen számtalan ingyenes alkalmazás létezik erre a célra, amit a családtagokkal is megoszthatunk. Így nem kell a listát magunkkal vinnünk, ráadásul a felesleges impulzusvásárlásokat is elkerülhetjük.
2. Adjunk neki új esélyt
Az élelmiszermentő alkalmazásokkal kedvezményesen vehetünk át olyan ételeket, amelyek aznap nem fogynának el pékségekben, éttermekben vagy üzletekben. A felületen kiválaszthatjuk a közelünkben elérhető csomagokat, majd a megadott időpontban átvehetjük őket.
3. Vadásszunk a kuponokra
Sok üzlet mobilalkalmazásában találunk kedvezményeket és akciókat. Érdemes már bevásárlás előtt átnézni az aktuális lehetőségeket, és szükség esetén aktiválni a kuponokat. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne tegyünk valamit a kosarunkba kizárólag azért, mert leárazták.
4. Vezessük a kiadásainkat
Egy költségkövető applikáció megmutathatja, mennyit költünk élelmiszerre, közlekedésre vagy szórakozásra. Ha rendszeresen rögzítjük a bevételeinket és a kiadásainkat, könnyebben felismerjük, hol faraghatunk a havi költségekből.
Szöveg: Fanny magazin, Antalfi Krisztina
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