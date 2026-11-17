Bár minden folyamatosan drágul, néhány szokás megváltoztatása is elég lehet ahhoz, hogy pénzt takarítsunk meg. Mutatjuk a Fanny magazin spórolási trükkjeit, amelyekért a pénztárcánk hálás lesz!

Spórolási trükkök: egyszerűek, de nagyszerűek! / Fotó: 123RF (Képünk illusztráció)

Spórolási trükkök: egyszerűek, de nagyszerűek!

1. Ne dolgozzon feleslegesen

Konyhánkban a legnagyobb szolgálatot a hűtő teszi, mégsem használjuk elég tudatosan. Állítsuk 4-5 fokra, a fagyasztót pedig mínusz 18-ra. Ne tegyünk bele forró ételt, ellenőrizzük az ajtó megfelelő záródását, és rendszeresen portalanítsuk a hátulján lévő hőleadó részeket. A sütőtől és a radiátortól távol helyezzük el, hogy kevesebb energiát fogyasszon.

2. Érdemes kivárni vele

A mosógépet lehetőleg csak akkor indítsuk el, ha összegyűlt egy teljes adag szennyes. A kevésbé szennyezett ruháknak gyakran elég a 20–30 fokos program. Magasabb hőmérsékletet az erősen piszkos holmiknál válasszunk, ha a címke engedi. A mosószert pontosan adagoljuk, az öblítővel pedig bánjunk takarékosan.

3. Készítsük elő a terepet

A mosogatógép használatakor sok vizet megtakaríthatunk, ha az edényeket nem öblítjük elő a csap alatt, csupán a nagyobb ételmaradékokat távolítjuk el róluk. Lehetőleg csak akkor indítsuk el a készüléket, ha megfelelően megtelt, de ne zsúfoljuk túl. Normál szennyezettségnél válasszuk az ECO programot, amely hosszabb működési ideje ellenére kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

4. Minden fok számít

A fűtésen sokat spórolhatunk, ha nem melegítjük túl a lakást. A 24 fok helyett beállított 20–22 fok jelentősen mérsékelheti a költségeket. Arra is ügyeljünk, hogy a radiátorokat ne takarják el bútorok vagy vastag függönyök és alkalmazzunk tömítést az ajtóknál, ablakpárnákat a nyílászáróknál.

5. A fazékban van a tartalék

Főzéshez használjunk jól záródó fedőt, így gyorsabban elkészül az étel, és kevesebb energiát fogyasztunk. A sütőben pedig egyszerre több fogást is készíthetünk, kihasználva a felmelegítést. Kisebb adagokhoz jó választás lehet az airfryer, amely gyakran takarékosabb a hagyományos készüléknél.

6. Minden cseppje számít