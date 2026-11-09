Mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk: akár 30 ezer forint is lehet idén a szaloncukor kilója

A karácsony az együtt töltött időről, a faállításról, a közös ünnepi ebédekről vagy vacsorákról és az ajándékokról szól sok családban, ugyanakkor kétségtelen, hogy a szaloncukor is elengedhetelen része a decemberi ünnepnek. Az persze sosem mindegy, hogy mennyit kell erre az időszakos édeségre költenünk. Megjelentek az idei első szaloncukor-árak négy prémium márka webshopjában is. Van egy jó és egy rossz hírünk. A jó: jellemzően nem vagy alig emelkedtek az árak a tavalyiakhoz képest. A rossz: így is igen költséges lehet a bevásárlás, ha elszakadnánk a klasszikus zselés-kókuszos-kakaós hármastól.

Mennyibe kerül idén a szaloncukor?

Fotó: Bús Csaba / PN Petőfi Népe

Mennyibe kerül idén a szaloncukor?

A Pénzcentrum arról számolt be: négy nagy prémium szaloncukor-márka (a Szamos, a Stühmer, a Sulyán Cukrászda és a Demeter Chocolate) is közzétette weboldalán az idei árait. Az oldal megállapítása szerint bizony komoly összegeket spórolhatunk meg, ha odafigyelünk a kiszerelésre, ugyanis egyazon márkén belül, egyazon íznek is jóval több lehet a kilós ára, ha az alapvetően ajándéknak szánt kisebb kiszerelés mellett döntünk. A Szamosnál például a pisztáciás töltött fehércsokoládé szaloncukor 160 grammos díszdobozban 4590 forint, ami 28 688 forintos kilós árat jelent, míg a nagy dobozos verzió kilója csak 19 500 forint: azaz 47 százalékkal drágább a díszdobozos kiszerelés, mint a sima. Azaz a közel 30 ezer forintos kilós ár rögtön 20 ezer alá csökken, ha nagyobb kiszerelésben gondolkodunk.

A négy márka egyébként tavalyhoz képest összességében tartotta az árait. A Szamos 3,2 százalékkal, a Stühmer 0,3 százalékkal emelt, a Sulyán árai nem változtak 2025-höz képest, a Demeter pedig átlagosan 5 százalékkal olcsóbb lett.