November végére az ország több térségében is havazott, helyenként összefüggő hótakaró alakult ki. A téli szezon kezdetén ismét aktuálissá vált a szánkó és a hóeltakarításhoz szükséges eszközök beszerzése. Az áruházak kínálatában az egyszerűbb, néhány ezer forintos műanyag hócsúszkáktól a több tízezer forintba kerülő hagyományos faszánkókig számos termék megtalálható. A hólapátok esetében szintén jelentős árkülönbségekkel találkozhatnak a vásárlók.

A szánkó ára típustól, mérettől és anyagtól függően jelentősen eltérhet

Fotó: Pexels

Mennyibe kerül egy szánkó 2026-ban?

A Decathlon kínálatában az egyszerűbb hócsúszkák már kétezer forint alatt is megtalálhatók, míg a gyerekeknek szánt modellek ára 7–10 ezer forint körül alakul. A hagyományos faszánkókért ennél jóval többet kell fizetni.

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük néhány áruház kínálatából a különböző típusú szánkók árait.

Áruház Szánkó típusa Ár Decathlon Funny Slide műanyag hócsúszka 1 990 Ft Decathlon Trilugik gyerekszánkó 6 990 Ft Decathlon Trilugik gyerekszánkó 9 990 Ft Decathlon Bobee Bob babaszánkó 11 990 Ft Decathlon Trilugik felnőttszánkó 14 990 Ft Decathlon – online piactér Master faszánkó, 90 cm 16 990 Ft Praktiker Retro Ovi fémvázas szánkó 19 990 Ft OBI Davos faszánkó, 90 cm 21 990 Ft REGIO Játék Faszánkó, 80 cm 22 995 Ft OBI Davos faszánkó, 110 cm 23 990 Ft REGIO Játék Faszánkó, 100 cm 23 995 Ft OBI Rudisport Davos összecsukható faszánkó, 110 cm 28 000 Ft REGIO Játék Faszánkó, 125 cm 29 995 Ft Decathlon Wood 500 faszánkó 34 990 Ft Praktiker Faszánkó, 100 cm 39 990 Ft Praktiker Faszánkó, 120 cm 45 990 Ft

A hagyományos faszánkók árát elsősorban a méret és a kialakítás befolyásolja. A kisebb gyermekek számára kialakított, háttámlával és biztonsági hevederrel felszerelt változatok is megtalálhatók a kínálatban.

Hol és mennyiért lehet hólapátot vásárolni?

A havazással a járdák, az udvarok és a gépkocsibeállók tisztításához szükséges eszközök beszerzése is aktuálissá vált. Az egyszerűbb hólapátok már néhány ezer forintért megtalálhatók az áruházak kínálatában, míg a nagyobb méretű, alumíniumból készült vagy ergonomikus nyéllel felszerelt változatok ára a 15–20 ezer forintot is elérheti.

Áruház Hólapát típusa Ár OBI Hólapát élvédő nélkül, 37 cm 1 499 Ft OBI Műanyag hólapát fa nyéllel, 37 cm 1 999 Ft Praktiker Easy4 műanyag hólapát fa nyéllel, 39,5 cm 2 399 Ft OBI Fa hólapát, 50 cm 4 899 Ft BAUHAUS Hólapát fém élvédővel, 55 cm 4 990 Ft OBI Alumínium hólapát ergonomikus nyéllel, 50 cm 13 990 Ft OBI Fiskars X-series teleszkópos hólapát 16 990 Ft

Az OBI több hólapátja jelenleg nem rendelhető online, a személyes átvétel lehetősége azonban üzletenként eltérhet. Az autósok számára kisebb méretű, összecsukható hólapátok is szerepelnek a kereskedők kínálatában.

Az év elején több helyen is hiánycikk lett a szánkó

A 2026. januári havazás idején jelentősen megnőtt a téli sporteszközök iránti kereslet, több áruházban rövid idő alatt elfogytak a szánkók.