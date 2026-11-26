November végére az ország több térségében is havazott, helyenként összefüggő hótakaró alakult ki. A téli szezon kezdetén ismét aktuálissá vált a szánkó és a hóeltakarításhoz szükséges eszközök beszerzése. Az áruházak kínálatában az egyszerűbb, néhány ezer forintos műanyag hócsúszkáktól a több tízezer forintba kerülő hagyományos faszánkókig számos termék megtalálható. A hólapátok esetében szintén jelentős árkülönbségekkel találkozhatnak a vásárlók.
Mennyibe kerül egy szánkó 2026-ban?
A Decathlon kínálatában az egyszerűbb hócsúszkák már kétezer forint alatt is megtalálhatók, míg a gyerekeknek szánt modellek ára 7–10 ezer forint körül alakul. A hagyományos faszánkókért ennél jóval többet kell fizetni.
Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük néhány áruház kínálatából a különböző típusú szánkók árait.
|Áruház
|Szánkó típusa
|Ár
|Decathlon
|Funny Slide műanyag hócsúszka
|1 990 Ft
|Decathlon
|Trilugik gyerekszánkó
|6 990 Ft
|Decathlon
|Trilugik gyerekszánkó
|9 990 Ft
|Decathlon
|Bobee Bob babaszánkó
|11 990 Ft
|Decathlon
|Trilugik felnőttszánkó
|14 990 Ft
|Decathlon – online piactér
|Master faszánkó, 90 cm
|16 990 Ft
|Praktiker
|Retro Ovi fémvázas szánkó
|19 990 Ft
|OBI
|Davos faszánkó, 90 cm
|21 990 Ft
|REGIO Játék
|Faszánkó, 80 cm
|22 995 Ft
|OBI
|Davos faszánkó, 110 cm
|23 990 Ft
|REGIO Játék
|Faszánkó, 100 cm
|23 995 Ft
|OBI
|Rudisport Davos összecsukható faszánkó, 110 cm
|28 000 Ft
|REGIO Játék
|Faszánkó, 125 cm
|29 995 Ft
|Decathlon
|Wood 500 faszánkó
|34 990 Ft
|Praktiker
|Faszánkó, 100 cm
|39 990 Ft
|Praktiker
|Faszánkó, 120 cm
|45 990 Ft
A hagyományos faszánkók árát elsősorban a méret és a kialakítás befolyásolja. A kisebb gyermekek számára kialakított, háttámlával és biztonsági hevederrel felszerelt változatok is megtalálhatók a kínálatban.
Hol és mennyiért lehet hólapátot vásárolni?
A havazással a járdák, az udvarok és a gépkocsibeállók tisztításához szükséges eszközök beszerzése is aktuálissá vált. Az egyszerűbb hólapátok már néhány ezer forintért megtalálhatók az áruházak kínálatában, míg a nagyobb méretű, alumíniumból készült vagy ergonomikus nyéllel felszerelt változatok ára a 15–20 ezer forintot is elérheti.
|Áruház
|Hólapát típusa
|Ár
|OBI
|Hólapát élvédő nélkül, 37 cm
|1 499 Ft
|OBI
|Műanyag hólapát fa nyéllel, 37 cm
|1 999 Ft
|Praktiker
|Easy4 műanyag hólapát fa nyéllel, 39,5 cm
|2 399 Ft
|OBI
|Fa hólapát, 50 cm
|4 899 Ft
|BAUHAUS
|Hólapát fém élvédővel, 55 cm
|4 990 Ft
|OBI
|Alumínium hólapát ergonomikus nyéllel, 50 cm
|13 990 Ft
|OBI
|Fiskars X-series teleszkópos hólapát
|16 990 Ft
Az OBI több hólapátja jelenleg nem rendelhető online, a személyes átvétel lehetősége azonban üzletenként eltérhet. Az autósok számára kisebb méretű, összecsukható hólapátok is szerepelnek a kereskedők kínálatában.
Az év elején több helyen is hiánycikk lett a szánkó
A 2026. januári havazás idején jelentősen megnőtt a téli sporteszközök iránti kereslet, több áruházban rövid idő alatt elfogytak a szánkók.
Az év eleji tapasztalatok alapján érdemes vásárlás előtt ellenőrizni a kiválasztott üzlet készletét, mivel egy kiadósabb havazást követően rövid idő alatt elfogyhatnak a keresettebb termékek.
A feltüntetett árak a 2026. november 26-i gyűjtésből származnak, tájékoztató jellegűek, és nem tartalmazzák az esetleges szállítási költségeket. Az árak az akciók függvényében változhatnak, a termékek elérhetősége pedig áruházanként eltérhet.