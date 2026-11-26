Csődeljárás indult a tyukodi Szatmári Konzervgyár Kft.-nél, amely 350 embert foglalkoztat, és számos környékbeli gazdaság fontos felvásárlója.

Újabb magyar konzervgyár mehet csődbe: 350 dolgozó és a beszállító gazdák jövője a tét - Fotó: Pexels

A Rege márkáról is ismert konzervgyár pénzügyi helyzete jelentősen romlott. A 2024 júliusától 2025 júniusáig tartó üzleti évben árbevétele a korábbi, húszmilliárd forint feletti szintről 17,4 milliárd forintra csökkent, miközben 2,5 milliárd forintos veszteséget könyvelt el. Kötelezettségállománya 13 milliárd forintra emelkedett. A problémák kiküszöbölésére a Magyar Fejlesztési Bankon (MFB) keresztül a magyar állam is több milliárd forintot öntött a cégbe.

A 24.hu beszámolója szerint a társaság maga kezdeményezte a csődeljárást, mert fizetésképtelenség közelébe került. A bíróság helyt adott a kérelemnek, és vagyonfelügyelőt is kijelölt az eljárás lefolytatására.

A gyár nem kis szereplője a magyar élelmiszeriparnak: mintegy 350 embernek ad munkát, évente több mint 30 ezer tonna mezőgazdasági alapanyagot dolgoz fel, és hozzávetőleg 100 millió terméket állít elő. A kínálatban többek között csemegekukorica, uborka, cékla, meggy és cseresznye felhasználásával készült konzervek, befőttek, valamint készételek is megtalálhatók. A vállalat termékei közel húsz országba jutnak el, így a gyár problémái nemcsak a helyi gazdaságot, hanem a beszállítói és exportpiaci kapcsolatokat is érinthetik.