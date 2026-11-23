A szilveszter a kezdet, a tervek és a remények éjszakája, amit a nemzeti lottótársaság új, időszakos játéka, a Szuperlottó tesz még izgalmasabbá – írja közleményében a Szerencsejáték Zrt.

A Szuperlottón egyetlen szelvénnyel háromféle sorsoláson vehetnek részt a játékosok - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A Szuperlottó nem csak egyetlen estére szól, ugyanis minden szelvény már a vásárlás napján és hetében is részt vesz egy-egy sorsoláson. Az év utolsó estéjén pedig az 1 milliárd forintos nyereményért is versenybe száll.

A játék menete egyszerű: a játékosoknak az 1-től 90-ig terjedő számok közül kell ötöt megjelölniük a szelvénymezőben.

Egy mező megjátszásának a díja 1000 forint.

További nyeremények is várják a Szuperlottó játékosait

A napi sorsolásokon 1 millió forint talál gazdára, a heti sorsolásokon pedig egy-egy CUPRA Terramar személygépjárművet sorsolnak ki.

A játékot lezáró szilveszteri sorsoláson a telitalálatos szelvények 1 milliárd forinton osztoznak, és az alsóbb nyerőosztályok is kiemelkedő összegeket kínálnak:

a négyes találat 7 millió,

a hármas 70 ezer,

a kettes 7 ezer forintot ér.

Abban az esetben, ha nem születik telitalálat, az 1 milliárd forint a legmagasabb olyan nyerőosztályban kerül szétosztásra, amelyben van nyertes szelvény. A Szuperlottó szilveszteri sorsolása élő televíziós adásban, az RTL-en lesz látható.

A nyertes nyerőszámok pedig kézi sorsolással kerülnek majd ki a sorsológömbből.

„A lottó évtizedek óta a magyar hétköznapok szerves része, sok családban hagyomány. Azért is tudott ilyen mélyen beágyazódni a kultúránkba, mert egyszerre kínál személyes és közösségi élményt, hisz miközben a szerencsében bízunk, ugyanannak a közös várakozásnak, izgalomnak vagyunk részesei az egész országban. A Szuperlottó kampányunkban idén erre a közösségi dimenzióra helyezzük a hangsúlyt: a szeretteinkkel, a barátokkal közös szerencsepróbára, a közös játék örömére, az együtt átélt izgalomra. Szilveszterkor mindannyian kicsit szabadabban álmodunk, pont ezért döntöttünk úgy, hogy a Szuperlottó csúcspontját erre az estére időzítjük, így a játék rendkívüli nyereménnyel adhat nem mindennapi évkezdést játékosainknak” – mondta Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója.