Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Temu megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA), mivel nem tett megfelelő intézkedéseket az illegális és nem biztonságos termékek értékesítésének megakadályozására. A kínai webáruházat akár globális éves árbevételének 6 százalékát elérő bírság is fenyegetheti – közölte a brüsszeli testület.

A Temu webáruház működésében több termékbiztonsági hiányosságot is feltárt az Európai Bizottság

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Milyen hiányosságokat találtak a Temu működésében?

Az Európai Bizottság vizsgálata szerint a webáruház nem ellenőrzi kellő hatékonysággal, hogy a platformján kínált termékek megfelelnek-e az uniós biztonsági előírásoknak. A tartalommoderálási rendszer hiányosságai mellett a szabályokat megsértő kereskedőkkel szembeni szankciókat is kifogásolták.

A vizsgálat több problémát is feltárt:

Hiányos termékellenőrzés: a Temu csak a termékek nagyon kis részénél követeli meg a biztonsági vizsgálatokról szóló dokumentumok benyújtását, és azokat sem ellenőrzi minden esetben.

a Temu csak a termékek nagyon kis részénél követeli meg a biztonsági vizsgálatokról szóló dokumentumok benyújtását, és azokat sem ellenőrzi minden esetben. Nem megfelelő kockázatkezelés: bár a játékokat, az elektronikai eszközöket és a kozmetikumokat magas kockázatú termékeknek tekinti, ezek nem élveznek elsőbbséget a fizikai ellenőrzések során.

bár a játékokat, az elektronikai eszközöket és a kozmetikumokat magas kockázatú termékeknek tekinti, ezek nem élveznek elsőbbséget a fizikai ellenőrzések során. Elégtelen tartalommoderálás: a rendszer elsősorban a termékekhez kapcsolódó információkat és a felhasználási feltételek betartását vizsgálja, nem pedig az árucikkek biztonságát.

a rendszer elsősorban a termékekhez kapcsolódó információkat és a felhasználási feltételek betartását vizsgálja, nem pedig az árucikkek biztonságát. Nem kellően visszatartó erejű szankciók: a szabálysértő kereskedők más üzleteiken keresztül továbbra is értékesíthetnek termékeket.

A bizottság azt is megállapította, hogy a moderátorok számának növekedése nem tartott lépést a platformon kínált termékek számának bővülésével.

Miért nem elég hatékony a szabálysértő kereskedők büntetése? A brüsszeli testület szerint a Temu szankciórendszerének egyik legfontosabb hiányossága, hogy a büntetések az egyes online üzleteket, nem pedig az azokat működtető kereskedőket érintik. Ez azt jelenti, hogy egy kereskedő a szabálysértés miatt bezárt üzlete helyett más, a platformon működő üzletein keresztül tovább folytathatja az értékesítést. A vizsgálat szerint ráadásul a kereskedők számos súlyos szabálysértést követhetnek el, mielőtt a webáruház felfüggesztené a tevékenységüket.

Mekkora bírságot kaphat a Temu?

Az Európai Bizottság egyelőre előzetes megállapításokat tett, így a mostani eljárásban még nem született végleges döntés. A vállalatnak lehetősége van megismerni a vizsgálat dokumentumait, valamint írásban reagálni a megállapításokra.

Amennyiben a bizottság véglegesen megállapítja a jogsértést, a Temura globális éves árbevételének akár 6 százalékát elérő pénzbírságot szabhat ki. Emellett a vállalatot a feltárt jogsértések megszüntetésére is kötelezheti.

Korábban már 200 millió euróra bírságolták a Temut

Nem ez az első alkalom, hogy az Európai Bizottság elmarasztalta a kínai webáruházat.