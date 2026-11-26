Jelentős változások jöhetnek a Temu működésében, miután az Európai Unió fogyasztóvédelmi hatóságai felléptek a vásárlókat megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok ellen. A népszerű online piactér vállalta, hogy megszünteti a kifogásolt módszereket, és átláthatóbbá teszi a vásárlást. A változások a magyar vásárlókat is érintik.

A Temu vállalta, hogy világosabban jelöli az akciókat, kiszűri a hamis értékeléseket, és egyszerűbbé teszi a visszatérítést

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Ezek a vásárlási trükkök tűnhetnek el a Temuról

Az egyik legfontosabb változás az akciókat érinti. A Temunak egyértelműen jeleznie kell, ha egy termék ára valóban csökkent, és azt is, ha csak egy magasabb referenciaárhoz hasonlítják.

Megszűnnek az olyan vásárlásra sürgető üzenetek is, mint a „majdnem elfogyott”, valamint azok a játékok, amelyek például szerencsekerék megpörgetésére kényszerítették a felhasználókat.

A vállalat emellett vállalta, hogy hatékonyabban szűri ki a hamis vásárlói értékeléseket, és világosabban tájékoztat az árakról, adókról és egyéb költségekről.

A visszaküldés és a pénzvisszatérítés is egyszerűbbé válhat. A Temu vállalta, hogy a visszatérítéseket 14 napon belül feldolgozza, és könnyebben elérhető ügyfélszolgálatot biztosít, többek között telefonos segítséggel és magyarul is használható chatbottal.

Súlyos bírságot kaphat a Temu

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok folyamatosan ellenőrizni fogják, hogy a Temu betartja-e a vállalásait. Szabályszegés esetén jelentős pénzbírságot szabhatnak ki, amely az érintett országokban akár az éves forgalom 4 százalékát is meghaladhatja.

A Temu már több változtatást végrehajtott, de a vállalások teljesítését továbbra is figyelemmel kísérik. Eközben egy másik uniós eljárásban azt is vizsgálják, megfelelően fellép-e a piactér a nem biztonságos vagy illegális termékek értékesítése ellen – olvasható az Európai Bizottság hivatalos honlapján.