Nagy pofon a magyaroknak: novembertől drágább lesz a vásárlás a Temun

A Telex a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai alapján arról számolt be, hogy az uniós vám bevezetése alaposan visszavetette az olyan oldalakról érkező rendeléseket, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress.

Temu rendelések: mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a magyar vásárlóknak. Fotó: Pexels

Temu: 1800 forintos pluszköltség jött, harmadára zuhant a csomagok száma

Július 1-jén megszűnt az EU-n kívülről érkező, 150 euró alatti internetes rendelések vámmentessége. Minden ilyen küldemény után egységesen 3 eurót kellett fizetni, ami különösen az olcsó termékek esetében jelentett számottevő többletkiadást.

A változás hatása gyorsan megmutatkozott. Júniusban még 19,4 millió kis csomag érkezett Magyarországra az unión kívülről, júliusban azonban már alig több mint ennek a fele. Augusztus és október között havonta mindössze 6,6–6,7 millió ilyen küldeményt regisztráltak, vagyis

a forgalom a korábbi szint közel harmadára esett vissza.

A NAV adatai szerint 2024-ben 136 millió, 2025-ben pedig 204 millió, 150 eurónál kisebb értékű csomag érkezett az országba. 2026 első tíz hónapjában közel 139 millió ilyen küldeményt számoltak össze.

November 1-jétől tovább emelkedett a fizetendő összeg: a 3 eurós vám mellé 2 eurós uniós kezelési díj társult. A csomagonkénti 5 eurós, jelenlegi árfolyamon körülbelül 1800 forintos teher miatt a Telex szerint az sem lenne meglepő, ha idén elmaradna a karácsony előtti rendelések korábban megszokott felfutása.