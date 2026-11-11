Veszélyes anyag miatt hívtak vissza egy babáknak szánt terméket a Müllerből

Biszfenol AF (BPAF) határértékének túllépése miatt termékvisszahívás érinti a Nuby márkanév alatt forgalmazott, „hőérzékelő kanál hot safe” elnevezésű terméket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A termékvisszahívás a Nuby márkájú, hőérzékelő kanalakat érinti

Fotó: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Belgiumban működő New Valmar által gyártott terméket Magyarországon a Müller Drogéria Magyarország Bt. forgalmazza.

A hatóság az alábbi azonosítókkal rendelkező kanalak használatának mellőzését kéri:

M2C18Z

M2D28Z

M2E26Z

M2F18Z

A termékvisszahívás miatt blokk nélkül is visszaveszik a kanalakat A Nébih tájékoztatása szerint az érintett termékek bármelyik Müller-üzletbe visszavihetők. A vásárlóknak a vételárat a vásárlást igazoló blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az érintett azonosítókkal rendelkező kanalakat ne használják.

Milyen egészségügyi kockázatot jelenthetnek a biszfenolok?

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság korábbi tájékoztatása szerint a biszfenol-A (BPA) élelmiszerekbe és italokba történő kioldódása komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Az anyag károsíthatja a hormon- és az immunrendszert.

A BPA leggyakrabban kemény, polikarbonát műanyag edényekből, kulacsokból, valamint fém konzervdobozok és üdítősdobozok belső védőbevonatából oldódhat ki.

A kioldódást több tényező is felgyorsíthatja, köztük:

a magas hőmérséklet és a melegítés;

a mikrohullámú sütő használata;

a hosszú tárolási idő;

a napsugárzás;

az erősen savas vagy lúgos élelmiszerekkel való érintkezés.

Fontos ugyanakkor, hogy a visszahívott kanálnál kimutatott biszfenol AF (BPAF) és a hatóság korábbi tájékoztatásában szereplő biszfenol-A (BPA) két különböző vegyület. A BPA-val kapcsolatos megállapítások ezért nem alkalmazhatók automatikusan a BPAF-re.