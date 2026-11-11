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termékvisszahívás

Veszélyes anyag miatt hívtak vissza egy babáknak szánt terméket a Müllerből

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Újabb, Magyarországon is forgalmazott termék miatt adott ki figyelmeztetést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A termékvisszahívás egy Müller-üzletekben kapható, hőérzékelő kanalat érint, amelynél egy vegyi anyag megengedett határértékének túllépését állapították meg.
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termékvisszahívásMüllerNébih

Biszfenol AF (BPAF) határértékének túllépése miatt termékvisszahívás érinti a Nuby márkanév alatt forgalmazott, „hőérzékelő kanál hot safe” elnevezésű terméket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A termékvisszahívás a Nuby márkájú, hőérzékelő kanalakat érint
A termékvisszahívás a Nuby márkájú, hőérzékelő kanalakat érinti
Fotó: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

A Belgiumban működő New Valmar által gyártott terméket Magyarországon a Müller Drogéria Magyarország Bt. forgalmazza.

A hatóság az alábbi azonosítókkal rendelkező kanalak használatának mellőzését kéri:

  • M2C18Z
  • M2D28Z
  • M2E26Z
  • M2F18Z

A termékvisszahívás miatt blokk nélkül is visszaveszik a kanalakat

A Nébih tájékoztatása szerint az érintett termékek bármelyik Müller-üzletbe visszavihetők. A vásárlóknak a vételárat a vásárlást igazoló blokk bemutatása nélkül is visszatérítik.

A hatóság arra figyelmeztet, hogy az érintett azonosítókkal rendelkező kanalakat ne használják.

Milyen egészségügyi kockázatot jelenthetnek a biszfenolok?

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság korábbi tájékoztatása szerint a biszfenol-A (BPA) élelmiszerekbe és italokba történő kioldódása komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Az anyag károsíthatja a hormon- és az immunrendszert.

A BPA leggyakrabban kemény, polikarbonát műanyag edényekből, kulacsokból, valamint fém konzervdobozok és üdítősdobozok belső védőbevonatából oldódhat ki.

A kioldódást több tényező is felgyorsíthatja, köztük:

  • a magas hőmérséklet és a melegítés;
  • a mikrohullámú sütő használata;
  • a hosszú tárolási idő;
  • a napsugárzás;
  • az erősen savas vagy lúgos élelmiszerekkel való érintkezés.

Fontos ugyanakkor, hogy a visszahívott kanálnál kimutatott biszfenol AF (BPAF) és a hatóság korábbi tájékoztatásában szereplő biszfenol-A (BPA) két különböző vegyület. A BPA-val kapcsolatos megállapítások ezért nem alkalmazhatók automatikusan a BPAF-re.

 

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