Veszélyes anyag miatt hívtak vissza egy babáknak szánt terméket a Müllerből

Biszfenol AF (BPAF) határértékének túllépése miatt termékvisszahívás érinti a Nuby márkanév alatt forgalmazott, „hőérzékelő kanál hot safe” elnevezésű terméket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
A Belgiumban működő New Valmar által gyártott terméket Magyarországon a Müller Drogéria Magyarország Bt. forgalmazza.
A hatóság az alábbi azonosítókkal rendelkező kanalak használatának mellőzését kéri:
- M2C18Z
- M2D28Z
- M2E26Z
- M2F18Z
A termékvisszahívás miatt blokk nélkül is visszaveszik a kanalakat
A Nébih tájékoztatása szerint az érintett termékek bármelyik Müller-üzletbe visszavihetők. A vásárlóknak a vételárat a vásárlást igazoló blokk bemutatása nélkül is visszatérítik.
A hatóság arra figyelmeztet, hogy az érintett azonosítókkal rendelkező kanalakat ne használják.
Milyen egészségügyi kockázatot jelenthetnek a biszfenolok?
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság korábbi tájékoztatása szerint a biszfenol-A (BPA) élelmiszerekbe és italokba történő kioldódása komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Az anyag károsíthatja a hormon- és az immunrendszert.
A BPA leggyakrabban kemény, polikarbonát műanyag edényekből, kulacsokból, valamint fém konzervdobozok és üdítősdobozok belső védőbevonatából oldódhat ki.
A kioldódást több tényező is felgyorsíthatja, köztük:
- a magas hőmérséklet és a melegítés;
- a mikrohullámú sütő használata;
- a hosszú tárolási idő;
- a napsugárzás;
- az erősen savas vagy lúgos élelmiszerekkel való érintkezés.
Fontos ugyanakkor, hogy a visszahívott kanálnál kimutatott biszfenol AF (BPAF) és a hatóság korábbi tájékoztatásában szereplő biszfenol-A (BPA) két különböző vegyület. A BPA-val kapcsolatos megállapítások ezért nem alkalmazhatók automatikusan a BPAF-re.