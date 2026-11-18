A termékvisszahívás a BRAZILICIOUS márka Honey Therapy Keratin Mini Kit nevű hajkiegyenesítő készletét érinti. A veszélyes termékről az Európai Unió Safety Gate riasztási rendszerében jelent meg figyelmeztetés. A bejelentő tagállam tájékoztatása szerint Magyarország is érintett lehet, mivel a készlet hazánkban is elérhető.

A termékvisszahívás a Honey Therapy Keratin Mini Kit nevű hajápoló készletet érinti (A kép illusztráció)

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Melyik hajkiegyenesítő készletet érinti a termékvisszahívás?

A visszahívott termék egy háromrészes hajápoló készlet, amely maradványeltávolító sampont, szöszösödésgátló kezelést és hajpakolást tartalmaz. A terméket online kozmetikai szaküzletekben és fodrászati webáruházakban értékesítették.

A visszahívott készlet azonosító adatai:

Termék neve: Honey Therapy Keratin Mini Kit

Honey Therapy Keratin Mini Kit Márka: BRAZILICIOUS

BRAZILICIOUS Gyártási tétel száma: B00425

B00425 Vonalkód: 7908433413608

7908433413608 Gyártó: Sabelle Cosmetics (Belgium)

Sabelle Cosmetics (Belgium) Származási ország: Brazília

Brazília Kiszerelés: három darab, egyenként 100 milliliteres sötét flakon

Miért veszélyes a visszahívott hajkiegyenesítő?

A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a hajkiegyenesítő termék rendkívül nagy mennyiségben, 7,3 százalékos koncentrációban tartalmaz szabad formaldehidet. Ez jelentősen meghaladja az Európai Unió kozmetikai termékekre vonatkozó előírásaiban meghatározott megengedett értékeket.

A formaldehid bizonyítottan rákkeltő anyag. A hajkiegyenesítés során, amikor a hajat 230 Celsius-fokos hajvasalóval kezelik, nagy mennyiségű formaldehidgáz szabadulhat fel.

A veszélyes gőzök belélegzése, illetve az anyag bőrrel vagy szemmel történő érintkezése többféle egészségügyi problémát okozhat:

súlyos légzőszervi irritációt,

erős szemirritációt,

allergiás reakciókat,

súlyos esetben akár életveszélyes anafilaxiás sokkot.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a fogyasztókat és a fodrászati szakembereket, hogy amennyiben rendelkeznek az érintett gyártási tételből származó készlettel, haladéktalanul hagyjanak fel annak használatával.