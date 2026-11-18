A termékvisszahívás a BRAZILICIOUS márka Honey Therapy Keratin Mini Kit nevű hajkiegyenesítő készletét érinti. A veszélyes termékről az Európai Unió Safety Gate riasztási rendszerében jelent meg figyelmeztetés. A bejelentő tagállam tájékoztatása szerint Magyarország is érintett lehet, mivel a készlet hazánkban is elérhető.
Melyik hajkiegyenesítő készletet érinti a termékvisszahívás?
A visszahívott termék egy háromrészes hajápoló készlet, amely maradványeltávolító sampont, szöszösödésgátló kezelést és hajpakolást tartalmaz. A terméket online kozmetikai szaküzletekben és fodrászati webáruházakban értékesítették.
A visszahívott készlet azonosító adatai:
- Termék neve: Honey Therapy Keratin Mini Kit
- Márka: BRAZILICIOUS
- Gyártási tétel száma: B00425
- Vonalkód: 7908433413608
- Gyártó: Sabelle Cosmetics (Belgium)
- Származási ország: Brazília
- Kiszerelés: három darab, egyenként 100 milliliteres sötét flakon
Miért veszélyes a visszahívott hajkiegyenesítő?
A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a hajkiegyenesítő termék rendkívül nagy mennyiségben, 7,3 százalékos koncentrációban tartalmaz szabad formaldehidet. Ez jelentősen meghaladja az Európai Unió kozmetikai termékekre vonatkozó előírásaiban meghatározott megengedett értékeket.
A formaldehid bizonyítottan rákkeltő anyag. A hajkiegyenesítés során, amikor a hajat 230 Celsius-fokos hajvasalóval kezelik, nagy mennyiségű formaldehidgáz szabadulhat fel.
A veszélyes gőzök belélegzése, illetve az anyag bőrrel vagy szemmel történő érintkezése többféle egészségügyi problémát okozhat:
- súlyos légzőszervi irritációt,
- erős szemirritációt,
- allergiás reakciókat,
- súlyos esetben akár életveszélyes anafilaxiás sokkot.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a fogyasztókat és a fodrászati szakembereket, hogy amennyiben rendelkeznek az érintett gyártási tételből származó készlettel, haladéktalanul hagyjanak fel annak használatával.
A hatóság külön hangsúlyozza, hogy a készítményt semmiképpen sem szabad a hajra vagy a fejbőrre felvinni. A külföldi hatóságok már megtiltották a veszélyes termékek értékesítését, és elrendelték azok piacról történő kivonását.