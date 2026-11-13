Mikrobiológiai fertőzés miatt visszahívtak egy tisztítószert, semmiképp ne használd!

Egy szag- és folteltávolító tisztítószer került visszahívásra mikrobiológiai fertőzés veszélye miatt, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került.

Magyarországon is elérhető a veszélyes tisztítószer - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető.

Veszélyes az alábbi tisztítószer használata

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a veszélyes termék neve: Geruchs- und Fleckenentferner Enzymreiniger 750 ml (Enzimes szag- és folteltávolító tisztítószer háziállatok utáni takarításhoz)

Márka: Bactador

Modellszám/Típus: 250165

Gyártási tétel száma: 4063 A és 3861 A

Vonalkód: 4019181501653

Értékesítési hely: Amazon online piactér és egyéb kiskereskedők

Gyártó: Ardap Care GmbH (Németország)

Csomagolás leírása: 750 ml-es műanyag szórófejes flakon

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A visszahívás oka, hogy a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták:

az érintett gyártási tételek Pseudomonas aeruginosa baktériummal fertőzöttek.

A termék javasolt használati módja miatt a felhasználó nagyon könnyen kapcsolatba kerülhet a kórokozóval.

A baktérium belélegzése, szembe, nyitott sebekbe vagy a légutakba jutása súlyos fertőzéseket okozhat,

különösen a legyengült immunrendszerű felnőtteknél, valamint a padlón, szőnyegen vagy bútorokon alkalmazott szer miatt a mászó kisgyermekeknél és csecsemőknél. A termék így nem tekinthető biztonságosnak, és nem felel meg az általános termékbiztonságról szóló európai uniós rendelet előírásainak.

A Hatóság nyomatékosan felkéri a fogyasztókat, hogy ha vásároltak a fenti azonosítókkal és tételszámmal rendelkező tisztítószerből, annak használatával haladéktalanul hagyjanak fel, a szórófejet ne működtessék, és biztonsági okokból helyezzék el a flakont gyermekektől elzárt helyen. A gyártó és az online piactér önkéntes intézkedésként megkezdte a termékek végfelhasználóktól való visszahívását, és a termékoldalt is véglegesen eltávolították.

Veszélyes anyag miatt hívtak vissza egy babáknak szánt terméket a Müllerből

Újabb, Magyarországon is forgalmazott termék miatt adott ki figyelmeztetést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A termékvisszahívás egy Müller-üzletekben kapható, hőérzékelő kanalat érint, amelynél egy vegyi anyag megengedett határértékének túllépését állapították meg.