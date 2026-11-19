Újabb vidéki városban indult el az Uber Magyarországon: november 19-től Nyíregyházán is rendelhetnek autót az utasok. A vállalat különleges kedvezményekkel ünnepli a bővülést, a következő napokban akár két ingyenes utazás is elérhető lesz.

Uber Nyíregyháza: elindult a szolgáltatás, ingyenes utazás is lesz Fotó: Pexels

Az Uber alig több mint két évvel ezelőtt tért vissza a magyar piacra, azóta pedig folyamatosan bővíti jelenlétét. A szolgáltatás Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Kecskemét után most már Nyíregyházán is elérhető, így újabb megyeszékhelyen válik hozzáférhetővé az alkalmazásalapú személyszállítás.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei városban a helyiek és a turisták egyaránt igénybe vehetik a szolgáltatást. Legyen szó belvárosi találkozóról, színházi programról vagy egy Sóstón töltött napról, az Uber új közlekedési lehetőséget kínál az utazóknak.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az Uber szolgáltatása immár Nyíregyházán is elérhető. Egy olyan folyamatosan fejlődő, élettel teli és sokszínű városba érkeztünk, ahol meggyőződésünk, hogy komoly igény mutatkozik a modern, digitális mobilitási megoldásokra” – mondta Reich Ádám, az Uber hivatalos magyarországi partnerének, az F Mobilitás Kft.-nek az ügyvezetője.

Hozzátette: az elmúlt két év eredményei és a vidéki városokban tapasztalt pozitív fogadtatás is megerősítette a vállalatot abban, hogy jó úton jár.