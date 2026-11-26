Komoly aggodalmat keltett a magyar agráriumban Magyar Péter keddi bejelentése, miszerint megnyílhat a hazai piac az ukrán kukorica előtt. A miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel közös beregszászi sajtótájékoztatóján az idei alacsony terméshozammal, valamint az állattartók és a feldolgozóüzemek ellátási nehézségeivel indokolta a tervezett intézkedést. A behozatal pontos feltételeiről és mennyiségéről még egyeztetnek a két ország agrárminiszterei. Nagy István volt agrárminiszter a közösségi oldalán közzétett videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a bejelentésnek már most érzékelhetők a következményei a hazai kukoricapiacon.

Magyar Péter megnyitná a kaput az ukrán kukorica előtt, tiltakoznak a gazdaszervezetek (Fotó: AFP)

Az ukrán kukorica tovább súlyosbíthatja a magyar gazdák helyzetét

A volt agrárminiszter emlékeztetett arra, hogy a hazai termelők rendkívül nehéz évet zárnak. Az aszály okozta terméskiesés, a magas termelési költségek és az értékesítési problémák együttesen számos gazdaság pénzügyi stabilitását megingatták. Ebben a helyzetben az olcsóbb ukrán termény megjelenése további bevételkiesést okozhat, ami már a következő gazdasági év előkészítését és finanszírozását is veszélyeztetheti.

Már a bejelentés híre is azzal járt, hogy a felvásárlás azonnal leállt”

– hangsúlyozta Nagy István.

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a kereskedők egy része már az importtilalom tényleges feloldása előtt kivárásra rendezkedett be, arra számítva, hogy az ukrán termény megjelenése kedvezőbb beszerzési lehetőséget biztosít számukra.

A kialakult helyzetet jól érzékelteti, hogy míg az Agrárközgazdasági Intézet november második hetében tonnánként 87 700 forintos termelői átlagárat közölt, addig a múlt hét végén a piaci értesülések szerint már mindössze 76–77 ezer forintot kínáltak a magyar kukoricáért.

A termelőknek így az aszály következtében megmaradt, eleve kisebb mennyiségű termésüket is egyre kedvezőtlenebb feltételek mellett kellene értékesíteniük.

Nagy István szerint más mezőgazdasági termékek előtt is megnyílhat a magyar piac

A volt agrárminiszter attól tart, hogy a kukorica behozatalának engedélyezése precedenst teremthet, és később más ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozásokat is feloldhatnak.

Ha most megnyílik a kapu az ukrán kukorica előtt, mi lesz a következő? A búza? A napraforgó?”

– tette fel a kérdést Nagy István.