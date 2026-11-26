Komoly aggodalmat keltett a magyar agráriumban Magyar Péter keddi bejelentése, miszerint megnyílhat a hazai piac az ukrán kukorica előtt. A miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel közös beregszászi sajtótájékoztatóján az idei alacsony terméshozammal, valamint az állattartók és a feldolgozóüzemek ellátási nehézségeivel indokolta a tervezett intézkedést. A behozatal pontos feltételeiről és mennyiségéről még egyeztetnek a két ország agrárminiszterei. Nagy István volt agrárminiszter a közösségi oldalán közzétett videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a bejelentésnek már most érzékelhetők a következményei a hazai kukoricapiacon.
Az ukrán kukorica tovább súlyosbíthatja a magyar gazdák helyzetét
A volt agrárminiszter emlékeztetett arra, hogy a hazai termelők rendkívül nehéz évet zárnak. Az aszály okozta terméskiesés, a magas termelési költségek és az értékesítési problémák együttesen számos gazdaság pénzügyi stabilitását megingatták. Ebben a helyzetben az olcsóbb ukrán termény megjelenése további bevételkiesést okozhat, ami már a következő gazdasági év előkészítését és finanszírozását is veszélyeztetheti.
Már a bejelentés híre is azzal járt, hogy a felvásárlás azonnal leállt”
– hangsúlyozta Nagy István.
Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a kereskedők egy része már az importtilalom tényleges feloldása előtt kivárásra rendezkedett be, arra számítva, hogy az ukrán termény megjelenése kedvezőbb beszerzési lehetőséget biztosít számukra.
A kialakult helyzetet jól érzékelteti, hogy míg az Agrárközgazdasági Intézet november második hetében tonnánként 87 700 forintos termelői átlagárat közölt, addig a múlt hét végén a piaci értesülések szerint már mindössze 76–77 ezer forintot kínáltak a magyar kukoricáért.
A termelőknek így az aszály következtében megmaradt, eleve kisebb mennyiségű termésüket is egyre kedvezőtlenebb feltételek mellett kellene értékesíteniük.
Nagy István szerint más mezőgazdasági termékek előtt is megnyílhat a magyar piac
A volt agrárminiszter attól tart, hogy a kukorica behozatalának engedélyezése precedenst teremthet, és később más ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozásokat is feloldhatnak.
Ha most megnyílik a kapu az ukrán kukorica előtt, mi lesz a következő? A búza? A napraforgó?”
– tette fel a kérdést Nagy István.
Az Orbán-kormány 2023-ban vezette be az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali korlátozásokat, miután a kelet-közép-európai országokban jelentős piaci zavarokat okozott az Ukrajnából érkező gabona nagy mennyiségű megjelenése. Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy
az uniós tagállamokban gazdálkodóknak olyan szigorú termelési követelményeket kell teljesíteniük, amelyeknek ukrán versenytársaik nem minden tekintetben kötelesek megfelelni. Ez eltérő termelési költségeket eredményezhet, és hátrányos helyzetbe hozhatja a magyar gazdákat.
A volt agrárminiszter szerint a kormánynak mindenekelőtt a magyar termelők megélhetését, az ország élelmiszer-önrendelkezését, valamint a fogyasztók biztonságos és GMO-mentes élelmiszerhez való hozzáférését kellene védenie.
Elfogadhatatlannak tartom, hogy Magyar Péter ukránbarát politikai fordulatának első áldozatai a magyar gazdák legyenek”
– fogalmazott Nagy István.
A Magosz is tiltakozik, tartós károktól tartanak a gazdák
A volt agrárminiszter mellett a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége is élesen bírálta a tervezett piacnyitást. A szervezet csütörtöki közleményében emlékeztetett arra, hogy még májusban is az importkorlátozások fenntartása mellett döntött az új kormány, ezért a mostani bejelentés váratlanul érte a termelőket.
A Világgazdaság által ismertetett állásfoglalásban a Magosz arra figyelmeztetett, hogy a hazai terméskiesés ellenére is jelentősen visszaeshetnek a felvásárlási árak.
A szervezet a 2022–2023-as időszak tapasztalatai alapján attól tart, hogy az import nemcsak a tényleges hiányt pótolná, hanem a magyar terményt is kiszoríthatná a piacról.
A gazdaszervezet szerint elsősorban a jellemzően külföldi tulajdonú feldolgozóipari nagyvállalatok profitálhatnak az olcsóbb alapanyagból. Bár a hazai állattenyésztők takarmányköltségei is mérséklődhetnek, ez önmagában nem oldaná meg finanszírozási nehézségeiket. A Magosz attól is tart, hogy a kukorica után más termékek, köztük a repce, a napraforgó, a baromfihús és a tojás behozatalának engedélyezéséért is megindulhat a lobbizás.
Élelmiszer-biztonsági aggályokat is felvet a gazdaszervezet
A Magosz szerint a tervezett intézkedés nemcsak a termelőket, hanem a magyar fogyasztókat is érintheti. A szervezet közlése szerint az ukrán mezőgazdaságban legalább húsz olyan növényvédőszer-hatóanyagot alkalmaznak, amelynek használatát az Európai Unió egészségügyi vagy környezetvédelmi megfontolásokból már betiltotta.
Az érdekképviselet ezért továbbra is az importtilalom fenntartását szorgalmazza, és arra kéri a kereskedőket, valamint a feldolgozókat, hogy magyar és más uniós tagállamokból származó terményekkel biztosítsák alapanyag-ellátásukat.