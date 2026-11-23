Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a 2027-es uniós költségvetést, amely több száz milliárd euró felhasználásáról rendelkezik. A tervezetben 199,7 milliárd euró kötelezettségvállalási és 211,5 milliárd euró kifizetési előirányzat szerepel. A költségvetés azonban még nem végleges, az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges, amely november 25-én várható. A két összeg eltérő célt szolgál. A kötelezettségvállalások a több éven át tartó programok finanszírozását teszik lehetővé, míg a kifizetések a korábban és az adott évben vállalt kötelezettségek teljesítését fedezik.

Brüsszelben jóváhagyták a 2027-es uniós költségvetést, amelyből a kohézióra és a környezetvédelemre jutna a legtöbb pénz. Az EP döntése még hátravan.Fotó: MELISSA ROSCA / Hans Lucas

Uniós költségvetés: erre költené a pénzt az Európai Unió

A legnagyobb összeget a kohéziós támogatásokra szánják, amelyekre 81,8 milliárd euró jutna. Környezetvédelemre 61,2 milliárd eurót, az egységes piacra pedig 22,8 milliárdot irányoztak elő.

Az uniós szomszédságpolitikára 16,6 milliárd eurót, az EU intézményeinek működésére 13,8 milliárdot fordítanának. A migráció kezelésére és a határigazgatásra 3,8 milliárd, míg a védelemre és biztonságra 2,2 milliárd eurót különítenének el.

A 2027-es uniós költségvetés a jelenlegi hétéves pénzügyi keret utolsó éves büdzséje.

Közben már komoly vita zajlik a 2028–2034-es időszak költségvetéséről. António Costa, az Európai Tanács elnöke jelentős kiadáscsökkentést javasolt, amely a kohéziós támogatásokat is érintené. Az új tervezet összesen 204 milliárd euróval lenne kisebb az Európai Bizottság eredeti elképzelésénél, amit több tagállam is vitat.