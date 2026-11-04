Sokkoló magyar vizsgálat: 186 USB-töltőből mindössze 30 bizonyult biztonságosnak

Aggasztó eredményt hozott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos termékbiztonsági ellenőrzése: a laboratóriumban megvizsgált 186 USB-töltő közül mindössze 30 felelt meg a biztonsági követelményeknek. A termékek csaknem 84 százaléka megbukott a teszten, a nem megfelelő töltők pedig akár életveszélyes áramütést is okozhatnak - írja a hatóság oldala.

Rengeteg a szabálytalan USB-töltő - Fotó: NICOLAS RONGIER / Hans Lucas

A vizsgálatot az NKFH szakmai irányításával, a kormányhivatalok közreműködésével végezték.

Az ellenőrzések két ütemben zajlottak, és többféle értékesítési helyre kiterjedtek: műszaki áruházakban, szaküzletekben, kisebb üzletekben és webáruházakban is vettek mintákat.

A laboratóriumi tesztek elsősorban az áramütés elleni védelemre összpontosítottak. A szakemberek azt ellenőrizték, hogy megfelelő-e a töltők szigetelése, biztonságos-e a csatlakozódugók kialakítása, illetve az úti átalakítóval kombinált készülékek megfelelnek-e az előírásoknak.

Veszélyesek lehetnek az USB-töltők

A nem megfelelően kialakított USB-töltőkben előfordulhat, hogy a hálózati feszültség alatt álló alkatrészek nincsenek megfelelően elválasztva a felhasználó által elérhető részektől.

Ez súlyos, akár életveszélyes áramütést is okozhat. A hibák ráadásul sok esetben szabad szemmel nem láthatók, így a vásárlók a termék megtekintésekor nem feltétlenül ismerik fel a veszélyt.

A korábbi évek ellenőrzései sem hoztak kedvező eredményeket. A kifogásolt termékek aránya 2023-ban 85, 2024-ben 92, tavaly pedig 87 százalék volt.

A hatóság ezért 2026-ban már közel 200 USB-töltőt vizsgált meg.

A veszélyes termékek miatt indított hatósági eljárások és a forgalomból történő kivonások folyamatban vannak. Az NKFH arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy USB-töltőt lehetőleg megbízható kereskedőtől, szaküzletből vagy műszaki áruházból szerezzenek be. Érdemes kerülni a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű készülékeket, túlmelegedés vagy rendellenes működés esetén pedig azonnal abba kell hagyni a töltő használatát.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy a fogyasztóvédelem miatt veszélyes játszószőnyeget hívtak vissza.