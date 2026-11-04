Egymást követő harmadik napja változik az üzemanyag ára: erre számíthatnak a hazai autósok

Újabb változást jelentettek be a hazai üzemanyagárakkal kapcsolatban. A Holtankoljak.hu szerint szerdán tovább mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolajé azonban nem változott.

Üzemanyagár-változást jelentettek be / Fotó: Mediaworks (Képünk illusztráció)

Üzemanyagár-változást jelentettek be

Eszerint a benzin literenként 5 forinttal lett olcsóbb keddhez képest.

A mai árak alapján a hazai autósok az alábbi országos átlagokkal számolhatnak: 95-ös benzin: 633 Ft/liter Gázolaj: 726 Ft/liter

Fontos kiemelni, hogy a közölt összegek a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagárakat mutatják. A feltüntetett árváltozás az előző napi országos átlagárhoz viszonyított változást jelzi, és az egyes kutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.