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benzin

Egymást követő harmadik napja változik az üzemanyag ára: erre számíthatnak a hazai autósok

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Tovább mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, míg a gázolajé nem változott. Mutatjuk, milyen üzemanyagárakkal számolhatnak a hazai autósok!
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benzinüzemanyagár változásgázolajüzemanyagár

Újabb változást jelentettek be a hazai üzemanyagárakkal kapcsolatban. A Holtankoljak.hu szerint szerdán tovább mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolajé azonban nem változott.

20260917 Budapest, tankolás. Fotó:ORIGO
Üzemanyagár-változást jelentettek be / Fotó: Mediaworks (Képünk illusztráció)

Üzemanyagár-változást jelentettek be

Eszerint a benzin literenként 5 forinttal lett olcsóbb keddhez képest.

A mai árak alapján a hazai autósok az alábbi országos átlagokkal számolhatnak:

95-ös benzin: 633 Ft/liter

Gázolaj: 726 Ft/liter

Fontos kiemelni, hogy a közölt összegek a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagárakat mutatják. A feltüntetett árváltozás az előző napi országos átlagárhoz viszonyított változást jelzi, és az egyes kutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.

Kedden is változtak az üzemanyagárak: ekkor a benzin olcsóbb, a gázolaj viszont drágább lett a magyarországi kutakon, míg az Origo hétfőn kétforintos csökkenésről számolt be a benzin esetében.

 

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