Miután kedden nem történt változás, szerdán ismét változást jelentettek be az üzemanyagárakkal kapcsolatban. A Holtankoljak.hu szerint a 95-ös benzin literenként 3 forinttal, a gázolaj pedig szintén 3 forinttal lett olcsóbb az előző naphoz képest.

Változást jelentettek be: csökkent az üzemanyag ára / Fotó: Mediaworks (Képünk illusztráció)

Változást jelentettek be: csökkent az üzemanyag ára

Eszerint a hét közepére mindkét üzemanyagtípusnál újabb mérséklődés történt.

A friss árösszesítés alapján jelenleg az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok: 95-ös benzin: 580 Ft/liter Gázolaj: 691 Ft/liter

Az adatok a magyarországi töltőállomások aktuális áraiból számított országos átlagokat mutatják. Az egyes benzinkutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.

Csökkent az üzemanyag ára több balkáni országban is

Az elmúlt napokban több nyugat-balkáni országban is mérséklődtek az üzemanyagárak. Montenegróban és Észak-Macedóniában keddtől csökkent a benzin és a dízel ára, Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban szintén olcsóbb lett mindkét üzemanyag, Szerbiában azonban csak a benzin ára mérséklődött.