Megint változtak az üzemanyagárak, nagyot drágult a gázolaj

Eltérően változott az üzemanyagtípusok ára kedden a magyarországi benzinkutakon. Míg a 95-ös benzin literenként 2 forinttal olcsóbb lett, addig a gázolaj ára 5 forinttal emelkedett hétfőhöz képest.

Változott az üzemanyagok ára - Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Mennyibe kerülnek az üzemanyagok?

A Holtankoljak.hu friss adatai szerint a benzin országos átlagára jelenleg 638 forint literenként, a gázolajé pedig 726 forint.

A két üzemanyagtípus között így már 88 forint a különbség a dízel javára.

Az autósoknak érdemes figyelniük az árak alakulását, ugyanis a két üzemanyag közötti különbség továbbra is jelentős. Fontos, hogy a közölt összegek országos átlagárak, az egyes benzinkutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak a tankolók.

Az Origo hétfőn kétforintos csökkenésről számolt be a benzin esetében.