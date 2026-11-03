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üzemanyag

Megint változtak az üzemanyagárak, nagyot drágult a gázolaj

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Kedden ismét változtak az üzemanyagárak, a benzin olcsóbb, a gázolaj viszont drágább lett a magyarországi kutakon. Az üzemanyagok közötti árkülönbség tovább nőtt, a dízel már 88 forinttal kerül többe literenként.
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üzemanyagdízeltankolásbenzin

Eltérően változott az üzemanyagtípusok ára kedden a magyarországi benzinkutakon. Míg a 95-ös benzin literenként 2 forinttal olcsóbb lett, addig a gázolaj ára 5 forinttal emelkedett hétfőhöz képest.

üzemanyag, A MOL gas station with a logo sign is seen in Krakow, Poland, on May 10, 2026. The station is operated by the Hungarian oil company and features gasoline pump stands or fuel dispenser machines. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Változott az üzemanyagok ára - Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Mennyibe kerülnek az üzemanyagok?

A Holtankoljak.hu friss adatai szerint a benzin országos átlagára jelenleg 638 forint literenként, a gázolajé pedig 726 forint. 

A két üzemanyagtípus között így már 88 forint a különbség a dízel javára.

Az autósoknak érdemes figyelniük az árak alakulását, ugyanis a két üzemanyag közötti különbség továbbra is jelentős. Fontos, hogy a közölt összegek országos átlagárak, az egyes benzinkutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak a tankolók.

Az Origo hétfőn kétforintos csökkenésről számolt be a benzin esetében.

 

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