Megint változtak az üzemanyagárak, nagyot drágult a gázolaj

Kedden ismét változtak az üzemanyagárak, a benzin olcsóbb, a gázolaj viszont drágább lett a magyarországi kutakon. Az üzemanyagok közötti árkülönbség tovább nőtt, a dízel már 88 forinttal kerül többe literenként.
Eltérően változott az üzemanyagtípusok ára kedden a magyarországi benzinkutakon. Míg a 95-ös benzin literenként 2 forinttal olcsóbb lett, addig a gázolaj ára 5 forinttal emelkedett hétfőhöz képest.
Mennyibe kerülnek az üzemanyagok?
A Holtankoljak.hu friss adatai szerint a benzin országos átlagára jelenleg 638 forint literenként, a gázolajé pedig 726 forint.
A két üzemanyagtípus között így már 88 forint a különbség a dízel javára.
Az autósoknak érdemes figyelniük az árak alakulását, ugyanis a két üzemanyag közötti különbség továbbra is jelentős. Fontos, hogy a közölt összegek országos átlagárak, az egyes benzinkutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak a tankolók.
Az Origo hétfőn kétforintos csökkenésről számolt be a benzin esetében.