Az elmúlt napokban több nyugat-balkáni országban is mérséklődtek az üzemanyagárak. Montenegróban és Észak-Macedóniában keddtől csökkent a benzin és a dízel ára, Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban szintén olcsóbb lett mindkét üzemanyag, Szerbiában azonban csak a benzin ára mérséklődött.

Az üzemanyagárak alapján az öt vizsgált ország közül Észak-Macedóniában a legolcsóbb a tankolás

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Így alakultak az üzemanyagárak a nyugat-balkáni országokban

Montenegróban keddtől valamennyi hatósági árszabályozás alá tartozó üzemanyag olcsóbb lett. A 95-ös benzin és a dízel ára egyaránt három centtel, a 98-as benziné két centtel, a fűtőolajé pedig öt centtel csökkent. A következő ármegállapítás november 30-án várható.

keddtől valamennyi hatósági árszabályozás alá tartozó üzemanyag olcsóbb lett. A 95-ös benzin és a dízel ára egyaránt három centtel, a 98-as benziné két centtel, a fűtőolajé pedig öt centtel csökkent. A következő ármegállapítás november 30-án várható. Szerbiában pénteken literenként három dinárral csökkent a 95-ös benzin hatósági árának felső határa, a dízel ára azonban változatlan maradt. A jelenlegi árak november 27-én 15 óráig érvényesek.

pénteken literenként három dinárral csökkent a 95-ös benzin hatósági árának felső határa, a dízel ára azonban változatlan maradt. A jelenlegi árak november 27-én 15 óráig érvényesek. Észak-Macedóniában az energetikai szabályozó bizottság hétfői döntése értelmében a benzin literenkénti ára két dénárral, a dízelé három és fél dénárral csökkent.

az energetikai szabályozó bizottság hétfői döntése értelmében a benzin literenkénti ára két dénárral, a dízelé három és fél dénárral csökkent. Bosznia-Hercegovinában egy hét alatt 3,1 százalékkal mérséklődött a benzin és 1,6 százalékkal a dízel átlagára a Cijenegoriva.ba üzemanyagár-figyelő portál adatai szerint. Az egyes töltőállomások árai között ugyanakkor jelentős eltérések vannak.

egy hét alatt 3,1 százalékkal mérséklődött a benzin és 1,6 százalékkal a dízel átlagára a Cijenegoriva.ba üzemanyagár-figyelő portál adatai szerint. Az egyes töltőállomások árai között ugyanakkor jelentős eltérések vannak. Koszovóban egy hét alatt hét centtel csökkent a dízel, hat centtel pedig a benzin literenkénti átlagára a NaftaSot üzemanyagár-figyelő portál hétfői adatai szerint.

Mennyibe kerül egy liter benzin és dízel?

A legfrissebb közölt árak alapján az öt ország közül Észak-Macedóniában a legolcsóbb, Szerbiában pedig a legdrágább mind a 95-ös benzin, mind a dízel.

A 95-ös benzin és a dízel literenkénti ára a nyugat-balkáni országokban:

Ország 95-ös benzin Dízel Észak-Macedónia 491 Ft 530 Ft Koszovó 506 Ft 637 Ft Bosznia-Hercegovina 578 Ft 697 Ft Montenegró 596 Ft 704 Ft Szerbia 645 Ft 746 Ft