Az elmúlt napokban több nyugat-balkáni országban is mérséklődtek az üzemanyagárak. Montenegróban és Észak-Macedóniában keddtől csökkent a benzin és a dízel ára, Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban szintén olcsóbb lett mindkét üzemanyag, Szerbiában azonban csak a benzin ára mérséklődött.
Így alakultak az üzemanyagárak a nyugat-balkáni országokban
- Montenegróban keddtől valamennyi hatósági árszabályozás alá tartozó üzemanyag olcsóbb lett. A 95-ös benzin és a dízel ára egyaránt három centtel, a 98-as benziné két centtel, a fűtőolajé pedig öt centtel csökkent. A következő ármegállapítás november 30-án várható.
- Szerbiában pénteken literenként három dinárral csökkent a 95-ös benzin hatósági árának felső határa, a dízel ára azonban változatlan maradt. A jelenlegi árak november 27-én 15 óráig érvényesek.
- Észak-Macedóniában az energetikai szabályozó bizottság hétfői döntése értelmében a benzin literenkénti ára két dénárral, a dízelé három és fél dénárral csökkent.
- Bosznia-Hercegovinában egy hét alatt 3,1 százalékkal mérséklődött a benzin és 1,6 százalékkal a dízel átlagára a Cijenegoriva.ba üzemanyagár-figyelő portál adatai szerint. Az egyes töltőállomások árai között ugyanakkor jelentős eltérések vannak.
- Koszovóban egy hét alatt hét centtel csökkent a dízel, hat centtel pedig a benzin literenkénti átlagára a NaftaSot üzemanyagár-figyelő portál hétfői adatai szerint.
Mennyibe kerül egy liter benzin és dízel?
A legfrissebb közölt árak alapján az öt ország közül Észak-Macedóniában a legolcsóbb, Szerbiában pedig a legdrágább mind a 95-ös benzin, mind a dízel.
A 95-ös benzin és a dízel literenkénti ára a nyugat-balkáni országokban:
|Ország
|95-ös benzin
|Dízel
|Észak-Macedónia
|491 Ft
|530 Ft
|Koszovó
|506 Ft
|637 Ft
|Bosznia-Hercegovina
|578 Ft
|697 Ft
|Montenegró
|596 Ft
|704 Ft
|Szerbia
|645 Ft
|746 Ft
Fokozták a töltőállomások ellenőrzését Koszovóban
A koszovói kereskedelmi minisztérium fokozta a töltőállomások ellenőrzését annak érdekében, hogy a világpiaci árcsökkenés a fogyasztói árakban is megmutatkozzon.
A tárca egyelőre nem vezette vissza az üzemanyagok hatósági árszabályozását, és az ellenzék jövedéki adó eltörlésére vonatkozó javaslatát sem fogadták el.