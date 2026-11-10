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forint

Tovább esnek az üzemanyagárak: mutatjuk, mennyibe kerül kedden a tankolás

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Újabb árcsökkenésnek örülhetnek az autósok: kedden a benzin és a gázolaj országos átlagára is mérséklődött. A két üzemanyagtípus között azonban már 111 forintos különbség alakult ki literenként.
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forintbenzinüzemanyagár

Kedden tovább csökkentek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin országos átlagára bruttó 5 forinttal, literenként 606 forintra csökkent. A gázolajért átlagosan 717 forintot kell fizetni, ami 4 forintos mérséklődést jelent.

üzemanyagárak
Tovább csökkentek az üzemanyagárak. Fotó: János Vajda

Így alakultak az üzemanyagárak kedden

- 95-ös benzin: 606 forint/liter

- Gázolaj: 717 forint/liter

Az összegek a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagokat mutatják. Az egyes kutakon alkalmazott üzemanyagárak ettől eltérhetnek.

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