Pénteken ismét olcsóbb lett a tankolás Magyarországon. Az üzemanyagárak csökkenésével a 95-ös benzin országos átlagára már 585, a gázolajé pedig 700 forint alá került.

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November 20-án a 95-ös benzin literenkénti országos átlagára 5 forinttal, a gázolajé pedig 4 forinttal csökkent az előző naphoz képest. Fontos lélektani határ alá estek az üzemanyagárak.

Fotó: Havran Zoltán / MW Tovább csökkentek az üzemanyagárak A friss országos átlagárak: 95-ös benzin: 583 forint/liter

Gázolaj: 695 forint/liter A két üzemanyagtípus ára közötti különbség jelenleg 112 forint literenként. Az adatok a magyarországi töltőállomások aktuális áraiból számított országos átlagokat mutatják. Az egyes benzinkutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.