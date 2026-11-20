Pénteken ismét olcsóbb lett a tankolás Magyarországon. Az üzemanyagárak csökkenésével a 95-ös benzin országos átlagára már 585, a gázolajé pedig 700 forint alá került.
November 20-án a 95-ös benzin literenkénti országos átlagára 5 forinttal, a gázolajé pedig 4 forinttal csökkent az előző naphoz képest.
Tovább csökkentek az üzemanyagárak
A friss országos átlagárak:
- 95-ös benzin: 583 forint/liter
- Gázolaj: 695 forint/liter
A két üzemanyagtípus ára közötti különbség jelenleg 112 forint literenként.
Az adatok a magyarországi töltőállomások aktuális áraiból számított országos átlagokat mutatják. Az egyes benzinkutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.