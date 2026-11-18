Szerdán ismét jelentősen csökkentek az üzemanyagárak Magyarországon. November 18-án a 95-ös benzin országos átlagára 5 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal mérséklődött az előző naphoz képest. A benzin ára ezzel tovább folytatta a napok óta tartó csökkenést.

Üzemanyagárak változása Magyarországon: November 18-án a 95-ös benzin országos átlagára 5 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent (illusztráció)

Fotó: Havran Zoltán / MW

Üzemanyagár-változás Magyarországon

A holtankoljak.hu friss adatai szerint a 95-ös benzin országos átlagára jelenleg 588 forint literenként, míg a gázolajé 699 forint. Mindkét üzemanyag fontos árhatár alá került: a benzin már 590, a gázolaj pedig 700 forintnál is olcsóbb.

A friss adatok alapján jelenleg az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 699 Ft/liter

Korábban arról számoltunk be, hogy a benzin nagykereskedelmi ára 3–6, a gázolajé pedig 5–10 forinttal mérséklődhet. A most közzétett adatok a magyarországi töltőállomások országos átlagárait mutatják, így az egyes benzinkutakon ettől eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok.