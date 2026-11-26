A 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti országos átlagára is 3 forinttal csökkent szerdához képest. A csütörtöki üzemanyagárak alapján a benzin literje átlagosan 577, a gázolajé 688 forintba kerül.
A Holtankoljak.hu adatai szerint november 26-án is folytatódott a hét eleje óta tartó árcsökkenés. A két üzemanyagtípus országos átlagára között továbbra is 111 forint a különbség literenként.
Csütörtöki üzemanyagárak: ennyi az országos átlag
- 95-ös benzin: 577 Ft/liter, szerdához képest 3 forinttal olcsóbb.
- Gázolaj: 688 Ft/liter, szerdához képest 3 forinttal olcsóbb.
Az országos átlagokat a magyarországi töltőállomások árai alapján számítják. Az egyes kutakon ennél többet vagy kevesebbet is kérhetnek egy liter üzemanyagért.