Boltok zárhatnak be, munkahelyek szünhetnek meg a vagyonadó miatt – mondta el a 24.hu gazdasági podcastjában a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Neubauer Katalin hatalmas hibának nevezte, hogy az nemcsak a saját vagyont, hanem a vállalkozásokban lévő termelőeszközöket is megadóztatja, az adóalap részének tekinti. Az árukészletet, a bútorokat, a szállítójárműveket, a raktárkapacitást, minden, ami egy vállalat értékét adja. "Ha ez után elkezdünk évről-évre fizetgetni, akkor ez a vállalat fogy" – hangsúlyozta a főtitkár. Akkor még kevesebb fejlesztés, béremelés lesz, gyakorlatilag nem fejlődés lesz, hanem vergődés – jegyezte meg.

Neubauer Katalin szerint a vagyonadó miatt nem fejlődés, hanem vergődés lesz a magyar kereskedelemben Fotó: Spencer Platt/Getty Images

A vagyonadó tényleg magyaradó

A magyar kereskedelemre pedig azért lesz különösen rossz hatással a vagyonadó, mert csak a magyar kereskedelemre, csak a magyar vállalkozásokra vonatkozik – mutatott rá Neubauer Katalin. Hiába van beleírva a törvénybe, hogy a külföldieket is adóztatja, de nincs kettős adóztatás.

El ne gondolja már valaki, aki ezt a törvényt elolvassa, hogy a külföldiek által üzemeltetett kereskedelmi láncokat vagyonadóra tudja majd a NAV kényszeríteni

– mondta a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Nem is teheti a nemzetközi egyezmények miatt. Hetven százaléka a kereskedelemnek ma már multik kezében van Magyarországon, harminc százalék van a magyar kereskedők kezén. Ha ezt a 30 százalékot még megsújtják a vagyonadóval, akkor ez akkora hatalmas versenyhátrány lesz, amit már többet nem fognak tudni behozni – hangsúlyozta Neubauer Katalin.

Kedden szavazta meg a vagyonadót a Tisza

Az Országgyűlés Tisza-többsége kedden szavazta meg az új adótorvényeket, amelyeknek része a vagyonadó is. Az egymilliárd forint feletti vagyon után kell évente 1 százalékot, a 100 milliárd forint feletti rész után 1,5 százalékos adót fizetni. Neubauer Katalin szerint az egymilliárd forintos vagyonértéket már egy kisebb régióban néhány boltot üzemeltető vállalkozás is eléri.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője már a szavazás után "magyaradónak" nevezte a vagyonadót.