Óriási hibát talált a vagyonadóban a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE). A szervezet a honlapján közzétett állásfoglalásában arról ír, hogy óriási különbségek alakulhatnak ki a törvényben előírt cégértékelési szabályok szerint. A szabály alapján a tulajdonos a határértéket meg nem haladó saját tőkéjű társaság részesedését a nyereségből számított hozamérték teljes mellőzésével értékelheti. Egy évi 300 millió forintos átlagnyereségű vállalkozásnál a 100 milliós saját tőke mindössze 100 milliós részesedésértéket jelenthet, míg 100 millió forint és egyetlen forint saját tőke esetén az általános képlet már közel 1,367 milliárdos értéket eredményez. Ez 1,267 milliárd forintos különbség lényegében azonos gazdasági teljesítmény mellett.

Vagyonadó: óriási ellentmondások vannak a cégértékelési szabályokban

Fotó: Envato

Vagyonadó: kiskapuk tárva-nyitva

A törvény egyúttal jelentős adóoptimalizálási lehetőséget teremt. A társasági adó alól a KIVA-ra áttérő vállalkozás üzleti évet zárhat, majd az elfogadott beszámoló alapján még decemberben osztalékot hagyhat jóvá. Az osztalék tényleges kifizetés nélkül is kötelezettséggé válhat, így a következő beszámolóban

az osztalék tényleges kifizetése nélkül is a saját tőke 100 millió forintra vagy az alá csökkenhet.

A tulajdonos osztalékkövetelése továbbra is vagyonelem, de a részesedésből számított többmilliárdos hozamérték kieshet az értékelésből. Az MKOE szakmai elemzése szerint ez a szélsőséges értékelési töréspont különösen az egyenlőség és az arányos közteherviselés szempontjából igényel alkotmányossági vizsgálatot.

A KATÁ-val is gondok vannak

Az új KATA-törvény elfogadott szövege a korábbinál szélesebb vállalkozói körnek teszi elérhetővé a tételes adózást, és ismét lehetővé teszi a céges megrendelőknek történő számlázást. Az MKOE azonban már a társadalmi egyeztetés során kifogásolta, hogy a jogalkotó egyetlen áttekinthető rendszer helyett

két párhuzamos KATA-szabályozást tart fenn az átmeneti időszakban, eltérő feltételekkel és adóterhekkel.

A régi KATÁ-soknak jövőre havi 75 ezer forint lesz a tételes adója, az új belépőknek már havi 100 ezer. (Most 50 ezer forint ez az összeg.)