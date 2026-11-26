Óriási hibát talált a vagyonadóban a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE). A szervezet a honlapján közzétett állásfoglalásában arról ír, hogy óriási különbségek alakulhatnak ki a törvényben előírt cégértékelési szabályok szerint. A szabály alapján a tulajdonos a határértéket meg nem haladó saját tőkéjű társaság részesedését a nyereségből számított hozamérték teljes mellőzésével értékelheti. Egy évi 300 millió forintos átlagnyereségű vállalkozásnál a 100 milliós saját tőke mindössze 100 milliós részesedésértéket jelenthet, míg 100 millió forint és egyetlen forint saját tőke esetén az általános képlet már közel 1,367 milliárdos értéket eredményez. Ez 1,267 milliárd forintos különbség lényegében azonos gazdasági teljesítmény mellett.
Vagyonadó: kiskapuk tárva-nyitva
A törvény egyúttal jelentős adóoptimalizálási lehetőséget teremt. A társasági adó alól a KIVA-ra áttérő vállalkozás üzleti évet zárhat, majd az elfogadott beszámoló alapján még decemberben osztalékot hagyhat jóvá. Az osztalék tényleges kifizetés nélkül is kötelezettséggé válhat, így a következő beszámolóban
az osztalék tényleges kifizetése nélkül is a saját tőke 100 millió forintra vagy az alá csökkenhet.
A tulajdonos osztalékkövetelése továbbra is vagyonelem, de a részesedésből számított többmilliárdos hozamérték kieshet az értékelésből. Az MKOE szakmai elemzése szerint ez a szélsőséges értékelési töréspont különösen az egyenlőség és az arányos közteherviselés szempontjából igényel alkotmányossági vizsgálatot.
A KATÁ-val is gondok vannak
Az új KATA-törvény elfogadott szövege a korábbinál szélesebb vállalkozói körnek teszi elérhetővé a tételes adózást, és ismét lehetővé teszi a céges megrendelőknek történő számlázást. Az MKOE azonban már a társadalmi egyeztetés során kifogásolta, hogy a jogalkotó egyetlen áttekinthető rendszer helyett
két párhuzamos KATA-szabályozást tart fenn az átmeneti időszakban, eltérő feltételekkel és adóterhekkel.
A régi KATÁ-soknak jövőre havi 75 ezer forint lesz a tételes adója, az új belépőknek már havi 100 ezer. (Most 50 ezer forint ez az összeg.)
A köztársasági elnökhöz fordulnak a könyvelők
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete ezért a köztársasági elnökhöz fordult, hogy ne írja alá automatikusan a két törvényt. Hanem kérjen előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól vagy küldje vissza azt megfontolásra az Országgyűlésnek.
Ha Baka András nem ír alá, akkor 2027-ben már nem lesz vagyonadó
Érdekesség, hogy ahhoz, hogy a vagyonadót be lehessen szedni 2027-ben,
Baka Andrásnak hétfőig alá kell írnia az elfogadott törvényt.
Ha ez nem történik meg, akkor jövőre már nem lesz vagyonadó, azaz a költségvetés lemondhat az ebből a forrásból tervezett 200 milliárd forintos bevételről. Azaz, ha a köztársasági elnök az Alkotmánybíróságnak küldi előzetes vizsgálatra a jogszabályt, akkor abból jövőre már biztos, hogy nem lesz semmi. Ha az Országgyűlésnek küldi vissza, akkor szélsőséges esetben még elképzelhető, hogy a törvény időben hatályba lép, ha a képviselők hétfőig újratárgyalják, szavaznak róla, és Baka András még aznap aláírja.
Szóval a tét az, hogy lesz-e jövőre vagyonadó vagy sem.
Vagyonadó: magyaradó
Megerősítette a napokban Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, hogy a vagyonadó a magyar vállalkozókat sújtja. Mint mondta:
El ne gondolja már valaki, aki ezt a törvényt elolvassa, hogy a külföldiek által üzemeltetett kereskedelmi láncokat vagyonadóra tudja majd a NAV kényszeríteni. Nem is teheti
– hangsúlyozta, a kettős adóztatást kizáró nemzetközi egyezmények miatt.