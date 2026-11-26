Az Országgyűlés tiszás többsége kedden 134 igen, 49 nem és hét tartózkodás mellett megszavazta a vagyonadó bevezetését. A Tisza-kormány 2027-től az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrészre évi egyszázalékos, a százmilliárd forint feletti részre pedig másfél százalékos adót vetne ki. Magyar Péter októberi parlamenti felszólalásában még mintegy 15 ezer érintettről és évi kétszázmilliárd forintos költségvetési bevételről beszélt, azonban az új közteher gyakorlati alkalmazása és az érintettek tényleges száma továbbra is kérdéseket vet fel. A parlamenti döntést követően lapunk ismét megkereste Lentner Csaba közgazdászprofesszort, aki szerint az egymilliárdos értékhatár meghatározásakor nem vették kellőképpen figyelembe a hazai vállalkozások tényleges vagyoni helyzetét.

Lentner Csaba közgazdászprofesszor elmondta, hogy a vagyonadó a kormányzati becsléseknél jóval több magyar állampolgárt érinthet, a tervezett bevételek beszedése pedig nehézségekbe ütközhet (Forrás: Lentner Csaba / Egressy Orsolya)

Lentner Csaba szerint túl alacsony a vagyonadó értékhatára

A közgazdászprofesszor mindenekelőtt tisztázta, hogy önmagában nem ellenzi a jelentős vagyonnal rendelkező társadalmi csoportok fokozottabb közteherviselését. Mint mondta, a jelenlegi szűkös nemzetgazdasági helyzetben indokolható, hogy az állam többletbevételekhez jusson azoktól, akik az elmúlt évtizedekben jelentős vagyonokat halmoztak fel.

A problémát azonban az értékhatár megállapításában és az adókulcsok kialakításában látja. Lentner Csaba már korábban is arról beszélt az Origónak, hogy az egymilliárd forintos értékhatár helyett öt- vagy akár tízmilliárd forintnál lenne indokolt meghúzni a fizetési kötelezettség alsó határát. Ezáltal az adó célzottabban érhetné el a legvagyonosabb réteget, miközben a beszedésével járó adminisztratív terhek is mérsékelhetők lennének.

A közgazdászprofesszor a parlamenti döntést követően is fenntartotta korábbi álláspontját, és arra is kitért, hogy az egymilliárd és a százmilliárd forintos vagyon közötti különbséget nem tükrözi megfelelően az azonos adókulcs alkalmazása.

Megítélése szerint indokolt lett volna több adósáv kialakítása, a százmilliárd forintot meghaladó vagyonrész esetében pedig akár a másfél százalékosnál magasabb adókulcsot is elképzelhetőnek tartott volna.

Vagyis a professzor magasabb belépési küszöböt és erőteljesebben progresszív adóztatást tartott volna megfelelőnek, amellyel nagyobb különbséget lehetett volna tenni az egymilliárdos értékhatárt éppen elérő vállalkozók és a sokszorosan nagyobb vagyonnal rendelkezők között.