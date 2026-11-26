Az Országgyűlés tiszás többsége kedden 134 igen, 49 nem és hét tartózkodás mellett megszavazta a vagyonadó bevezetését. A Tisza-kormány 2027-től az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrészre évi egyszázalékos, a százmilliárd forint feletti részre pedig másfél százalékos adót vetne ki. Magyar Péter októberi parlamenti felszólalásában még mintegy 15 ezer érintettről és évi kétszázmilliárd forintos költségvetési bevételről beszélt, azonban az új közteher gyakorlati alkalmazása és az érintettek tényleges száma továbbra is kérdéseket vet fel. A parlamenti döntést követően lapunk ismét megkereste Lentner Csaba közgazdászprofesszort, aki szerint az egymilliárdos értékhatár meghatározásakor nem vették kellőképpen figyelembe a hazai vállalkozások tényleges vagyoni helyzetét.
Lentner Csaba szerint túl alacsony a vagyonadó értékhatára
A közgazdászprofesszor mindenekelőtt tisztázta, hogy önmagában nem ellenzi a jelentős vagyonnal rendelkező társadalmi csoportok fokozottabb közteherviselését. Mint mondta, a jelenlegi szűkös nemzetgazdasági helyzetben indokolható, hogy az állam többletbevételekhez jusson azoktól, akik az elmúlt évtizedekben jelentős vagyonokat halmoztak fel.
A problémát azonban az értékhatár megállapításában és az adókulcsok kialakításában látja. Lentner Csaba már korábban is arról beszélt az Origónak, hogy az egymilliárd forintos értékhatár helyett öt- vagy akár tízmilliárd forintnál lenne indokolt meghúzni a fizetési kötelezettség alsó határát. Ezáltal az adó célzottabban érhetné el a legvagyonosabb réteget, miközben a beszedésével járó adminisztratív terhek is mérsékelhetők lennének.
A közgazdászprofesszor a parlamenti döntést követően is fenntartotta korábbi álláspontját, és arra is kitért, hogy az egymilliárd és a százmilliárd forintos vagyon közötti különbséget nem tükrözi megfelelően az azonos adókulcs alkalmazása.
Megítélése szerint indokolt lett volna több adósáv kialakítása, a százmilliárd forintot meghaladó vagyonrész esetében pedig akár a másfél százalékosnál magasabb adókulcsot is elképzelhetőnek tartott volna.
Vagyis a professzor magasabb belépési küszöböt és erőteljesebben progresszív adóztatást tartott volna megfelelőnek, amellyel nagyobb különbséget lehetett volna tenni az egymilliárdos értékhatárt éppen elérő vállalkozók és a sokszorosan nagyobb vagyonnal rendelkezők között.
A kormányzati becsléseknél jóval több embert érinthet az új adónem
Lentner Csaba elmondta, hogy számításokat végzett az érintettek körével kapcsolatban, és arra jutott, hogy
a fizetésre kötelezhető legalább 1 millárdos vagyonú magyar állampolgárok száma jóval meghaladhatja a 16–18 ezret is.
Ennek egyik oka, hogy az elmúlt évtizedekben számos hazai vállalkozás jutott jelentős állami és európai uniós fejlesztési forrásokhoz. Ezekből a támogatásokból a cégek termelőeszközöket, gépeket és egyéb, a működésükhöz szükséges eszközöket vásároltak, amelyek számottevően növelték a vállalkozások értékét. A milliárdos vagyon tehát nem feltétlenül jelent milliárdos összegű megtakarítást vagy szabadon elkölthető pénzt. Egy évtizedek óta működő családi vállalkozás értékének jelentős részét a mindennapi munkavégzéshez nélkülözhetetlen eszközök is kitehetik.
Kármán András pénzügyminiszter októberben ismertette az adóalap meghatározásának tervezett szabályait. Ezek szerint az ingatlanok és a pénzügyi megtakarítások mellett a vállalkozásokban meglévő részesedéseket is figyelembe vennék az adókötelezettség megállapításakor.
Ez azért lényeges, mert a cégtulajdonosoknak akkor is keletkezhet fizetési kötelezettségük, ha vagyonuk jelentős része a vállalkozásuk működéséhez szükséges eszközökben testesül meg.
A magyar gazdákat is elérheti az új adó
Lentner Csaba külön felhívta a figyelmet a mezőgazdasági vállalkozások helyzetére. Az ágazatban ugyanis rendkívül költséges beruházásokra van szükség, egy gazdaság működtetéséhez pedig több nagy értékű munkagép, traktor és kombájn is szükséges lehet. A professzor példaként említette azokat a mezőgazdasági termelőket, akik az elmúlt években európai uniós és hazai támogatások segítségével fejlesztették gépparkjukat. Esetükben a gazdaság eszközállománya önmagában is milliárdos nagyságrendű értéket képviselhet.
Hasonló helyzetbe kerülhetnek azok az ipari és szolgáltató vállalkozások tulajdonosai is, amelyek az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlesztették tevékenységüket, és jelentős termelőkapacitást építettek ki.
Lapunk már októberben beszámolt arról, hogy a vagyonadó a magyar gazdák termőföldjeit és munkagépeit is érintheti. A mezőgazdasági vállalkozások számára különösen érzékeny kérdés az új közteher, hiszen az ágazatban a nagy értékű eszközállományhoz nem feltétlenül társul magas éves jövedelem, a termelés eredményessége pedig az időjárási körülményektől és a piaci folyamatoktól is nagymértékben függ. A fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése így olyan vállalkozásoknál is nehézséget okozhat, amelyek papíron jelentős vagyonnal rendelkeznek.
Lentner Csaba arra is figyelmeztetett, hogy a hosszú évek munkájával felépített vállalkozói vagyon megadóztatása a további fejlődésre és a vállalkozási hajlandóságra is kedvezőtlen hatással lehet.
Kérdéses, hogy befolyik-e a kormány által várt kétszázmilliárd forint
A vagyonadó másik lényeges kérdése, hogy az új közteher ténylegesen képes lesz-e biztosítani a költségvetésben előirányzott bevételt. Magyar Péter júniusban még évi 300–600 milliárd forintos bevételt helyezett kilátásba az új adónemből, szeptemberben azonban már jóval alacsonyabb bevételi várakozásokról lehetett olvasni. A kormány jelenleg kétszázmilliárd forintos bevétellel számol.
A közgazdászprofesszor szerint a beszedést egyebek mellett az nehezítheti meg, hogy a jelentős vagyonnal rendelkezők tulajdonosi viszonyaik átalakításával és a vagyon családon belüli megosztásával próbálhatnak alkalmazkodni az új szabályozáshoz. A kormány októberben ismertetett tervezete ugyan tartalmazott az ilyen jellegű adóelkerülés visszaszorítására irányuló rendelkezéseket, a professzor szerint azonban a közteher gyakorlati behajtása ennek ellenére is komoly kihívást jelenthet.
Mindeközben azok a vállalkozók, akik évtizedek munkájával, saját erejükből építettek fel egymilliárd forint körüli vagyont, különösen érzékenyen reagálhatnak az új fizetési kötelezettségre. A költségvetési bevételek teljesülésével kapcsolatban más szakértők is megfogalmaztak már aggályokat. Sebestyén Géza közgazdász korábban a 2027-es költségvetés egyik kockázatos elemének nevezte a vagyonadóból várt kétszázmilliárd forintos bevételt.