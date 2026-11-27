Baka András köztársasági elnökhöz fordult a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) a vagyonadóval kapcsolatban. A szövetség főtitkára, Neubauer Katalin a Világgazdaságnak elmondta: a vagyonadó szabályai súlyos versenyhátrányba hozzák a magyar cégeket. Ugyanis míg a hazai vállalkozások tulajdonosainak meg kell fizetniük az új közterhet, addig a külföldi multik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények miatt mentesülnek alóla. Az ebből fakadó hátrányos megkülönböztetés a főtitkár szerint jogi és alkotmányossági aggályokat egyaránt felvet.

Vagyonadó: a hazai tulajdonú vállalkozások versenyhátrányba kerülnek a külföldiekkel szemben Fotó: Riccardo Milani / Hans Lucas/AFP

Vagyonadó: fejlődés helyett vergődés

Neubauer Katalin korábban már egy interjúban is felhívta a figyelmet a fenti ellentmondásra. A főtitkár rámutatott, hogy a magyarországi kereskedelem 70 százaléka külföldi kézben van, így a vagyonadó hatálya alá kerülő hazai tulajdonú vállalkozások olyan versenyhátrányba kerülhetnek, amelyet már nem lesznek képesek kigazdálkodni. A versenyképesség megőrzése érdekében költségcsökkentésre kényszerülhetnek, ami a béremelések lehetőségét is beszűkítheti.

Az MNKSZ ugyanakkor egyetért az egymilliárd forintot meghaladó magánvagyon megadóztatásával,

ám a vállalkozások működését szolgáló eszközök bevonása az adóalapba azonban álláspontjuk szerint súlyos gazdasági kockázatokat hordoz.

A szövetség ezért azt szeretné elérni, hogy a gazdasági tevékenységet szolgáló vagyon mentesüljön az új közteher alól.

Az OTP vezérigazgatója szerint sincs rendben a vagyonadó

A működőtőke megadóztatásának gazdasági kockázataira már október végén felhívta a figyelmet Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója. Példaként említette, hogy a Bonafarm-csoport 2009 óta mintegy 200 milliárd forint saját forrást fordított stratégiai beruházásokra, a következő 10–15 évben pedig legalább ugyanekkora összegű fejlesztésre lenne szükség. A vagyonadó azonban ronthatja a saját tőkéből finanszírozott beruházások megtérülését.

A könyvelők szerint alkotmányellenes a szabályozás

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete vagyonadó és a kata szabályozása miatt szintén az államfőhöz fordult. Ők több súlyos hibát szúrtak ki a vonatkozó törvényekben. Szerintük Baka Andrásnak vagy az Alkotmánybíróságnak kellene továbbküldeni a vagyonadóról szóló törvényt, vagy visszaküldeni az Országgyűlésnek. A jogszabályt viszont a köztársasági elnöknek legkésőbb hétfőn alá kellene írnia, ahhoz, hogy jövőre életben lépjen. Az Országgyűlés november 24-én, kedden 135 igen és 48 nem szavazattal fogadta el a vagyonadóról szóló törvényt.