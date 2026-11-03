ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
vállalkozás

5 ötlet, amivel több vásárlót érhet el egy vállalkozás

44 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy vállalkozás növekedéséhez kevés, ha jó a termék vagy megbízható a szolgáltatás: a leendő vásárlóknak először találkozniuk kell vele, majd okot kell kapniuk arra, hogy éppen azt válasszák. A láthatóság, a hitelesség és a jól időzített megszólítás együtt hozhat több érdeklődőt. Ehhez érdemes több csatornában gondolkodni, de mindenhol ugyanazt az egyértelmű képet mutatni a cégről. Ezt a szemléletet képviseli a Plus Creative Agency is.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
vállalkozásPR cikkmarketingonlineszolgáltatás

1. Legyen könnyű megtalálni a vállalkozást

A kereső gyakran az első hely, ahol valaki megoldást keres egy problémára, összehasonlítja a lehetőségeket vagy utánanéz egy már hallott márkának. A keresőoptimalizált weboldal ezért közvetlenül segítheti az új érdeklődők megszerzését.Ehhez pontos szolgáltatásleírások, hasznos tartalmak, átlátható oldalszerkezet és technikailag jól működő honlap szükséges.

Online marketing tanácsadás
Egy online marketing ügynökség bevonása több érdeklődőt hozhat
Fotó: plus-kreativ.hu

2. A hirdetés ne mindenkinek szóljon

A fizetett kampányok egyik nagy előnye, hogy jóval pontosabban célozhatók, mint egy hagyományos tömeghirdetés. Más üzenet lehet meggyőző annak, aki először hall a cégről, és annak, aki már megnézett egy konkrét terméket. A pontos célzás csökkentheti a felesleges megjelenéseket. Ha több csatorna összehangolása is szükséges, egy online marketing ügynökség bevonása rendszerezheti a feladatokat; a Plus Creative Agency szakemberei például a különböző digitális eszközöket egy egységes stratégia részeként kezelik.

3. Adjon valódi segítséget a tartalom

Egy jó blogcikk, útmutató vagy rövid videó attól lesz igazán hasznos, hogy választ ad egy valós kérdésre. Az értékes tartalom már a vásárlás előtti tájékozódás során kapcsolatot teremthet a márkával. Egy burkolatokat forgalmazó cég például bemutathatja, melyik anyag való fürdőszobába, egy könyvelő pedig közérthetően elmagyarázhat egy közelgő adózási változást. Ezzel a brand bemutathatja, hogy valóban élen jár abban, amivel foglalkozik, valóban szakértője a témának.

4. Érdemes szólni azokhoz, akik már érdeklődtek

Nem minden látogató vásárol az első alkalommal. Valaki félbehagy egy kosarat, más árajánlatot kér, majd napokig mérlegel, vagy egyszerűen későbbre halasztja a döntést. Az ismételt, jól megválasztott kapcsolatfelvétel sok elvesző érdeklődőt visszahozhat. Remarketinghirdetés, kosárelhagyás után küldött e-mail vagy egy korábbi vásárláshoz kapcsolódó ajánlat is működhet, ha valóban illeszkedik az előzményekhez. Itt különösen fontos a mérték: a cél az emlékeztetés és a releváns ajánlat, nem az, hogy ugyanaz az üzenet minden felületen kövesse a felhasználót.

5. A számok mutassák meg, min érdemes változtatni

A látogatottság önmagában kevés információt ad. Sokkal beszédesebb, hogy honnan érkeznek a vásárlók, melyik oldalon lépnek ki, melyik hirdetésből lesz ajánlatkérés, vagy hányan térnek vissza egy kampány után. A mérés abban segít, hogy a marketingköltés valódi eredményekhez igazodjon. Egy online marketing ügynökség munkájában is ezek az adatok adhatnak alapot a kampányok finomításához, de kisebb cégnél is érdemes néhány üzletileg fontos mutatót rendszeresen követni.

A több vásárló eléréséhez tehát nem feltétlenül több hirdetésre van szükség, hanem pontosabb jelenlétre, relevánsabb üzenetekre és következetes mérésre. Ha a keresőből, a hirdetésekből, a tartalmakból és a visszatérő érdeklődőkből származó tapasztalatok összeérnek, könnyebb eldönteni, hová érdemes energiát és költségkeretet tenni – a Plus Creative Agency megközelítésében is ez az összehangolt digitális jelenlét teremtheti meg a biztos alapokat.

Szóljon hozzá!