5 ötlet, amivel több vásárlót érhet el egy vállalkozás

1. Legyen könnyű megtalálni a vállalkozást

A kereső gyakran az első hely, ahol valaki megoldást keres egy problémára, összehasonlítja a lehetőségeket vagy utánanéz egy már hallott márkának. A keresőoptimalizált weboldal ezért közvetlenül segítheti az új érdeklődők megszerzését.Ehhez pontos szolgáltatásleírások, hasznos tartalmak, átlátható oldalszerkezet és technikailag jól működő honlap szükséges.

Egy online marketing ügynökség bevonása több érdeklődőt hozhat

Fotó: plus-kreativ.hu

2. A hirdetés ne mindenkinek szóljon

A fizetett kampányok egyik nagy előnye, hogy jóval pontosabban célozhatók, mint egy hagyományos tömeghirdetés. Más üzenet lehet meggyőző annak, aki először hall a cégről, és annak, aki már megnézett egy konkrét terméket. A pontos célzás csökkentheti a felesleges megjelenéseket. Ha több csatorna összehangolása is szükséges, egy online marketing ügynökség bevonása rendszerezheti a feladatokat; a Plus Creative Agency szakemberei például a különböző digitális eszközöket egy egységes stratégia részeként kezelik.

3. Adjon valódi segítséget a tartalom

Egy jó blogcikk, útmutató vagy rövid videó attól lesz igazán hasznos, hogy választ ad egy valós kérdésre. Az értékes tartalom már a vásárlás előtti tájékozódás során kapcsolatot teremthet a márkával. Egy burkolatokat forgalmazó cég például bemutathatja, melyik anyag való fürdőszobába, egy könyvelő pedig közérthetően elmagyarázhat egy közelgő adózási változást. Ezzel a brand bemutathatja, hogy valóban élen jár abban, amivel foglalkozik, valóban szakértője a témának.

4. Érdemes szólni azokhoz, akik már érdeklődtek

Nem minden látogató vásárol az első alkalommal. Valaki félbehagy egy kosarat, más árajánlatot kér, majd napokig mérlegel, vagy egyszerűen későbbre halasztja a döntést. Az ismételt, jól megválasztott kapcsolatfelvétel sok elvesző érdeklődőt visszahozhat. Remarketinghirdetés, kosárelhagyás után küldött e-mail vagy egy korábbi vásárláshoz kapcsolódó ajánlat is működhet, ha valóban illeszkedik az előzményekhez. Itt különösen fontos a mérték: a cél az emlékeztetés és a releváns ajánlat, nem az, hogy ugyanaz az üzenet minden felületen kövesse a felhasználót.