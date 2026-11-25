Újabb vámokat jelentett be az Egyesült Államok több fontos kereskedelmi partnerével szemben. A BBC beszámolója szerint az intézkedések egy, a feldolgozóipari túlkapacitás és a strukturális túltermelés miatt indított vizsgálatot követnek.

A vizsgálatok Kínát, az Európai Uniót, Szingapúrt, Svájcot, Indonéziát, Malajziát, Kambodzsát, Thaiföldet, Dél-Koreát, Vietnámot, Tajvant, Bangladest, Japánt és Indiát érintik.

Kína kapja a legmagasabb vámterhet

Az új amerikai vámok mértéke országonként és termékenként eltérő lesz. A legmagasabb, akár 40 százalékos kulcs Kínára vonatkozhat, míg Vietnám esetében a teher elérheti a 35 százalékot.

A többi érintett országra 20 vagy 25 százalékos vámokat szabhatnak ki. A tényleges terhek azonban egyes esetekben alacsonyabbak lehetnek, mivel Donald Trump korábban több kereskedelmi partnerrel is olyan megállapodásokat kötött, amelyek felső korlátot szabnak az alkalmazható vámoknak.

A BBC szerint az intézkedések részletei egyelőre nem teljesen ismertek, és az egyes országokra, illetve termékekre vonatkozó pontos szabályok eltérhetnek. Az amerikai bejelentés a kereskedelmi kapcsolatok újabb átrendeződését vetíti előre.