Fontos bejelentést tett a MOL: új olajközpont épül Magyarországon

A MOL közleménye szerint az új vecsési gyűjtőállomás a Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3 kutakból felszínre hozott kőolajat gyűjti össze, és készíti elő a továbbszállításra.

A MOL új vecsési gyűjtőállomásának helyszíne.

A központi létesítménynek köszönhetően a tartálykocsiknak nem kell majd külön-külön felkeresniük mindhárom kutat, ami a környék forgalmát is csökkentheti. Az olajat a gyűjtőállomásról a Dunai Finomítóba szállítják feldolgozásra.

A vecsési gyűjtőállomás három kőolajkút termelését fogadja majd

Vecsés az elmúlt években a magyarországi szénhidrogén-kitermelés egyik kiemelt helyszínévé vált. A MOL tájékoztatása szerint jelenleg a vállalat hazai kőolajtermelésének mintegy 30 százaléka innen kerül felszínre.

A Vecsés-2 kút 2022-ben, a Vecsés-1 és a Vecsés-3 pedig 2024-ben kezdte meg a termelést. A három kútból eddig összesen több mint félmillió tonna kőolajat termeltek ki.

Schubert Péter Archibald, a MOL Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója szerint a beruházás célja a hazai kitermelés erősítése, Magyarország importfüggőségének mérséklése és az ellátásbiztonság növelése.

A gyűjtőállomás építését a tervek szerint 2026 végén fejezik be, az üzembe helyezés pedig 2027 elején történhet meg.