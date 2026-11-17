Ha ilyen paprikás kolbász van otthon, inkább ne fogyaszd el! A Nébih mikrobiológiai eltérés miatt rendelte el egy konkrét tétel visszahívását.
Mikrobiológiai eltérés miatt paprikás vastagkolbászt hívtak vissza a forgalomból – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden.
A Privát Hús márkájú füstölt, érlelés-szabályozóval készült szeletelt kolbászt
a Privát Húsfeldolgozó Kft. gyártja, a visszahívás a 2026. december 27-i minőségmegőrzési idejű, 60 grammos, 26272 tételszámú termékre vonatkozik.
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a kolbászt ne fogyasszák el.