A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint a Jégvarázs-plüssbaba visszahívásáról az uniós Safety Gate riasztási rendszerben is megjelent a figyelmeztetés. A biztonsági vizsgálaton a baba köpenyéről könnyen levált a kemény díszgomb. Az alkatrész elég kicsi ahhoz, hogy egy kisgyermek a szájába vegye, és elzárhatja a légutakat.

Visszahívás: ez a baba érintett.

Ezt a Jégvarázs-plüssbabát érinti a visszahívás

Modellszám: 643218636

Értékesítési hely: Temu

Gyártó: Too toys (Dongguan City, Kína)

Uniós meghatalmazott képviselő: Apex CE Specialists GmbH (Düsseldorf, Németország)

Külső és csomagolás: Anna karakterét ábrázoló puha plüssbaba kék-lila ruhában és köpenyben, átlátszó műanyag zacskóban.

Az NKFH arra kéri az érintett vásárlókat, hogy azonnal vegyék el a babát a gyermektől, és ne engedjék, hogy tovább játsszon vele. A termék visszavételéről és a vételár rendezéséről a forgalmazóval kell egyeztetni.