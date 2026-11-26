Könnyen leválhat a köpeny díszgombja, és fulladást okozhat, ha egy kisgyermek a szájába veszi. A Jégvarázs Anna plüssbabájának visszahívása a Temun árult, 643218636-os modellszámú játékot érinti, amelyből magyar vásárlókhoz is kerülhetett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint a Jégvarázs-plüssbaba visszahívásáról az uniós Safety Gate riasztási rendszerben is megjelent a figyelmeztetés. A biztonsági vizsgálaton a baba köpenyéről könnyen levált a kemény díszgomb. Az alkatrész elég kicsi ahhoz, hogy egy kisgyermek a szájába vegye, és elzárhatja a légutakat.
Ezt a Jégvarázs-plüssbabát érinti a visszahívás
- Modellszám: 643218636
- Értékesítési hely: Temu
- Gyártó: Too toys (Dongguan City, Kína)
- Uniós meghatalmazott képviselő: Apex CE Specialists GmbH (Düsseldorf, Németország)
- Külső és csomagolás: Anna karakterét ábrázoló puha plüssbaba kék-lila ruhában és köpenyben, átlátszó műanyag zacskóban.
Az NKFH arra kéri az érintett vásárlókat, hogy azonnal vegyék el a babát a gyermektől, és ne engedjék, hogy tovább játsszon vele. A termék visszavételéről és a vételár rendezéséről a forgalmazóval kell egyeztetni.